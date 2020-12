Mucem, Le Temps des archives : la crise financière de 2008, demin lundi 14 décembre 2020 à 20h30

Mucem prévoit de lancer un direct.

Les Lundis d’après [archives] | Le Temps des archives : la crise financière de 2008

Table ronde en ligne avec Paul Jorion (anthropologue) et Pierre-Cyrille Hautcoeur (économiste et historien). Modération : Hervé Brusini (journaliste).

Le 15 septembre 2008, la banque Lehman Brothers se déclare en faillite. Dans les mois qui suivront, la crise des subprimes, devenue crise bancaire, emporte le monde dans une crise financière planétaire, détonateur d’un désastre économique et social. Personne (ou presque), pourtant, ne l’avait vue venir… Comment filmer, montrer, raconter une crise invisible dans ses causes et ses mécanismes ? Comment son traitement dans les médias a-t-il pu engendrer une nouvelle écriture de l’information ?

En partenariat avec l’Ina.fr

Lundi 14 décembre 2020 à 20h30, en direct sur nos pages Facebook et YouTube.

