Où l’on reparle d’exil pour Trump

The Guardian, le 4 janvier 2021, Official plane used by Trump will fly to Scotland just before Biden inauguration – report : Un avion officiel utilisé par Trump s’envolera pour l’Écosse juste avant l’inauguration de Biden.

Scotland’s Sunday Post has reported that Prestwick airport, near Trump’s Turnberry golf course resort, has been told to expect a US military Boeing 757 that has occasionally been used by Trump, on 19 January.

Vous vous souvenez peut-être de ça : que réfléchissant à ce qu’on aurait fait dans le monde antique, j’avais proposé qu’on offre à Donald Trump l’option de l’exil (pour éviter qu’il ne pose des gestes désespérés comme seule option lui restant pour éviter la prison).

C’était le 26 septembre 2020.

« If we wish to be spared a coup led by the current President I think it is essential that he needs to be offered as an alternative to the long time spent in jail that he is promised now that he is guaranteed the option of exile ».

« Si nous souhaitons que nous soit épargné un coup d’État ayant le président actuel à sa tête, il me semble essentiel que lui soit offerte une alternative à la longue peine de prison qui lui est maintenant promise, que lui soit garantie l’option de l’exil. »