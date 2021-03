Forum.eu – Un an après le début de la pandémie, où en sommes-nous ?, le 3 mars 2021

La pandémie de Covid-19 a débuté il y a plus d’un an. Il est temps à présent d’évaluer la réaction de nos gouvernements occidentaux face à ce que nous avons qualifié de manière plus réaliste, dans un passé pas si lointain, de fléau plutôt que de crise.

Les chiffres sont sinistres : 2,5 millions de décès au total, dont 800 000 en Europe, et une perte moyenne de 10 ans d’espérance de vie pour chaque victime. Sans compter des pertes de l’ordre de 20 % pour le PIB, l’emploi et le pouvoir d’achat de la population.

Dès que la pandémie est devenue un enjeu national, le défi pour tous les gouvernements du monde a été de minimiser le coût humain et économique aussi vite que possible.

Étonnamment, six mois ont été nécessaires avant que la catastrophe à laquelle nous étions confrontés ne soit définie en ces termes. Pendant environ six mois, les gouvernements européens ont improvisé chacun une réponse dans le cadre d’une très légère supervision européenne, les mesures immédiates prises révélant des niveaux élevés d’impréparation, chaque pays répondant essentiellement en fonction de son intérêt national. Alors qu’il est maintenant démontré que la mesure la plus efficace à prendre au départ aurait été une distribution massive de masques, les pays confrontés à des pénuries locales ont réagi de manière très divergente : les autorités allemandes ont conseillé à leurs citoyens de se couvrir le visage avec le tissu dont ils disposaient, tandis que le ministère français de la Santé a annoncé que « l’efficacité des masques n’avait pas été démontrée », ignorant, semble-t-il, le prix politique qui serait payé une fois que cette supercherie serait devenue flagrante.

Contrairement à 2008, les autorités européennes sont restées muettes en 2020. La mondialisation de la finance avait rendu intenable la notion de réponse nationale autocentrée en 2008. Les États-Unis, qui ont été les premiers à réagir à la crise financière, ont pris la tête de la riposte. En 2020, le rapport de force existant entre les nations a conduit les plus forts d’entre eux à tenter de mettre à mal les plus faibles dans la course aux masques et au gel hydroalcoolique. L’enlèvement par le gouvernement américain de cargaisons de masques dans plusieurs aéroports restera de bas niveau dans l’histoire des relations internationales.

La meilleure réponse à la pandémie a sans aucun doute été celle de la Chine, car elle a entraîné moins de décès et des pertes économiques minimes. Le fait qu’elle n’ait pas été reproduite en Europe n’est pas tant dû à une opposition idéologique au modèle chinois qu’à une impossibilité pratique, après des décennies de démantèlement des outils de planification et de dégradation des systèmes de réaction rapide à tous les niveaux dans le secteur privé. Or dans ces circonstances, les chaînes de l’offre et de la demande ont été paralysées. Dans les premiers temps, la Chine, principal fournisseur de masques pour le reste du monde, s’est retrouvée au point mort. Peu après que la classe moyenne aisée a commencé à travailler à domicile, la demande de biens et de services offerts par les secteurs de la garde d’enfants et de la restauration a gelé, les faisant mourir de faim, littéralement parlant.

Malheureusement, alors que les États d’autrefois pouvaient encore garder leur sang-froid en cas de catastrophe, un État conçu sur le modèle d’une entreprise réagit comme le fait une entreprise en cas de crise : chacun cherche à se ruer vers la sortie avant les autres !

Sans aucun doute, le paradoxe dans l’esprit de beaucoup est le fait que, lorsqu’on réexamine les approches possibles, en termes de minimisation du coût humain et économique, la stratégie chinoise d’éradication du virus implique une valorisation implicite de la vie individuelle plus élevée que les politiques occidentales maladroites de stop-and-go (*).

Alors que les éditoriaux des quotidiens se demandent encore si le tissu social peut être reconstruit à partir de l’ancien moule, les articles scientifiques évaluant la réponse occidentale au fléau se lisent comme une litanie de propagande socialiste. La raison est simple en fait mais, étant universellement négligée, mérite d’être dévoilée.

Cela nécessite cependant de revenir à l’essentiel. L’État-providence repose sur la croissance, c’est-à-dire sur la croissance du produit intérieur brut (PIB). Mais qu’est-ce que le PIB ? Un total annuel de la valeur ajoutée au sein de la nation, c’est-à-dire la somme de tous les bénéfices. Deux types d’acteurs économiques réalisent des bénéfices : les entreprises qui vendent des biens ou des services à un prix supérieur à ce qu’il en a coûté pour les fabriquer ou les fournir, et les commerçants qui acquièrent un bien ou un service et le revendent à un prix supérieur à celui qu’ils ont payé à l’achat.