Une illustration pertinente en partie des difficultés vaccinales est le cas de la polio.

C’est compliqué car la souche affaiblie du vaccin (français) peut se ragaillardir dans certaines conditions (de vaccination insuffisante dans des poches hors contrôle sanitaire).

C’est un bon argument pour les vaccins ARN. On ne sait pas présenter la protéine sans virus (on ne sait pas administrer disons), ou seulement des formes trop mal fichues pour une bonne immunisation. On n’est pas assez bon avec des virus inactivés (cf le vaccin de la grippe usuel cultivé sur oeuf, au moins historiquement si j’ai bonne mémoire), et ça se comprend parce qu’on introduit pas mal de choses en même temps. Du coup la stratégie ARN, maintenant qu’on a réussi à le stabiliser (à -80°C s’il le faut) apparait au moins bonne, voire très bonne. Ce que les gens n’ont peut-être pas compris, c’est que tout ARN qui a servi à faire une protéine va disparaitre assez vite de la circulation. Des enzymes “ARNases” veillent à casser tout ce qui traine, le même ARN pourra servir pour plusieurs protéines (disons 5) jusqu’à ce qu’il finisse par tomber sur la RNAase “éboueur”, qui va lui signifier sa fin totale.

Je crois que la biologie telle qu’elle est résumée dans la vulgate (ADN => ARNm => (@ribosome + ARNt)–> protéine) est une vue constructiviste et non cyclique. Or la cellule doit bien cycler énormément de choses (sauf métaux lourds p ex). Une vue “déconstructiviste” de la biologie ou disons une vue “cyclique” de la vie cellulaire ferait mieux comprendre quels sont les vrais bassins de stabilité (tout est là) et éviterait de penser que toute perturbation peut mal finir (pour mémoire, on mange gaiement ADN et ARN tous les jours, et la proba qu’un brin passe la paroi épithéliale avant digestion, disons dans l’oesophage, ne doit pas être strictement zéro).

Un peu dans la même veine, on oublie que les cellules des êtres eucaryotes (multicellulaires) comme vous et moi sont des systèmes dont les déviations sont sévèrement sanctionnées, contrairement aux bactéries & Co qui peuvent muter à tire-larigot et qui ne sont punies que par la sélection naturelle (la “fitness”). L’édification d’un être multicellulaire avec super-division du travail s’est accompagnée d’un mécanisme de surveillance tip-top. Enfin qui était tip-top pour des longévités de 35 ans de l’Homo paléo arkéo etc. Quand il a le pli de durer, la surveillance révèle ses limites, c’est la survenue des cancers. Du fait que les cancers sont médiés par tous les défauts possibles d’un système très délicat de régulation (de répression féroce), on bute encore et toujours sur leur origine et leur soin : rôle des stress, rôle des gènes, rôles croisés, etc. Pour des raisons qu’on croit connaitre un peu, les réseaux de régulation impliquent couramment une douzaine de paires “agoniste-antagoniste”, disons à la queue leu-leu dans le cas le plus simple (le déclencheur primaire A agit sur l’antagoniste B qui est agoniste pour C qui est antagoniste pour D, etc. et à la fin du domino, “M” s’allume et fournit la réponse physiologique, apoptose par exemple ou production d’antioxydant, etc.). De ce fait, les dérèglements sont aussi difficile à cerner que de dire dans une horloge à 12 roues dentées quelle est celle qui ne va pas bien (et encore les roues c’est des cycles temporels reconnaissables en principe).

Bref, on ne peut exclure l’idée optimiste que l’ARNm soit une des bonnes nouvelles du moment. Et que comme l’énergie qui a pu nous “mettre au chaud” et mettre fin à la “fuite malthusienne” d’une grande natalité pour nous faire goûter à un monde à population stagnante (~ horizon 2070 en gros “si tout va bien”, léger bémol) donc en principe gérable, les médecines à ARN (cancer visé au départ) seraient un moment charnière de notre relation aux protéines et donc de notre immunité, nous fournissant une raison analogue de nous habituer à un monde à population stagnante et à mortalité limitée (“je ne veux pas devenir rolex-milliardaire à 50 ans si je suis raisonnablement sûr d’une vie agréable entre 55 et 85 ans”).