L’un d’entre vous me signale l’article “L’Europe propose des règles pour l’intelligence artificielle” qui fait le bilan des mesures prises récemment à Bruxelles. Il serait à la fois cruel et inutile de souligner le décalage entre mesures législatives et état de la technologie puisqu’il en va toujours ainsi : la seconde progresse toujours dix fois plus vite que la première, c’est la règle !