Ma chanson préférée… selon l’IA de YouTube

Vous connaissez mon intérêt (historique 😉 ) pour l’Intelligence Artificielle, et mon plaisir présent de me replonger dans ces questions.

Malgré vos préventions légitimes, vous êtes peut-être épaté.e.s comme moi par les conseils pertinents que nous prodigue aujourd’hui l’Internet : “Une vidéo que vous aimerez voir…”, “Une chanson que vous aimerez entendre…”, “Un nouveau livre que vous aimerez lire…”, ou la manière dont nos boîtes mail terminent désormais nos phrases.

Aussi j’ai voulu à l’instant faire un petit exercice : aller sur YouTube de conseil en conseil jusqu’à atteindre une vidéo vue par vraiment beaucoup de monde. Je me suis arrêté à 18 millions de spectateurs (viewers en français).

Je trouve intéressant que le chanteur soit une personne dont je n’ai jamais entendu parler et qui n’a pas droit à une notice Wikipédia en français : Chandler Moore. Sa voix m’a aussitôt rappelé des gens que j’aime vraiment beaucoup, comme Lionel Richie, Keb Mo’ ou Stevie Wonder. Quant à la mélodie, elle m’a rappelé un office auquel j’ai assisté un jour à Freetown au Sierra Leone. J’étais la seule personne non-africaine dans l’assemblée, et le seul homme, ô honte, à ne pas porter la cravate. Je n’en ai pas moins eu une longue conversation avec le pasteur.

Alors disons : “IA de YouTube, pas mal vu !”.