La rémunération comme thermomètre de l’opinion politique

Je viens de consulter par curiosité (c’est proposé en lien sur Le Monde en ligne) un site qui répertorie la rémunération des présentateurs de télé. J’ai tout d’abord été rassuré en voyant que j’arrive à me faire autant dans l’année que le plus mal payé des 30 ou 40 dans la liste, mais j’ai été frappé de voir que des personnes qui me semblent de notoriété équivalente se font des rentrées allant de 45.000 € à un million d’euros dans l’année. Comment expliquer une telle disparité ?

Je ne les connais pas tous, mais pour ceux qui me sont familiers, il me semble que les gens sont plus ou moins bien payés selon qu’ils sont de droite ou de gauche ; j’ai l’impression que la jauge, c’est ça . Est-ce parce que les gens de droite rapportent davantage à la chaîne, ou que les gens de gauche sont considérés comme des “idéalistes” qui se fichent de l’argent et ne verront de toute manière pas la différence ? Ou est-ce tout simplement que les firmes annonceuses subventionnent plus royalement les personnes qui prennent dans le sens du poil les vues de leurs dirigeants ?



Si le principe était d’application générale, il y aurait peut-être là un moyen d’appréciation du lieu où se situe une personne sur l’éventail politique. Appelons “g” (pour “grugé”), la fraction d’argent “s” (pour salaire) que vous avez reçue en rémunération de votre travail dans la firme par rapport à l’argent que vous lui avez fait gagner “p” (pour pèse), alors si g = s / p, plus g est faible, plus vous êtes de gauche.

Vous me direz : “M. Jorion, vous avez vous-même été banquier, ce qui ne vous empêche pas de vous affirmer de gauche !”. C’est vrai, mais dans la finance, il y a les décideurs grassement payés et les techniciens payés comme des salariés ordinaires et, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer, le test auquel on vous soumet de temps à autre si vous êtes un bon technicien pour voir si vous feriez un bon décideur est celui de votre tolérance à la fraude – test auquel échouent hélas lamentablement les bons techniciens de gauche ! Ce qui est en réalité tout à fait rationnel (au sens curieux que les économistes attribuent à ce mot) puisqu’ils font ainsi la preuve qu’ils ne comprennent rien à la façon dont les choses marchent vraiment