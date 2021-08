Veille effondrement #3 – Les fausses solutions vertes, par Serge Hulne

Un des aspects de l’effondrement en cours (biodiversité, énergie, métaux, ressources, nourriture (famines), eau, climat, épidémies) sur lequel je me suis le plus penché est celui des

– Eoliennes.

– Panneaux photovoltaïques (PV)

– Métaux nécessaires pour la manufacture et l’entretien des dispositifs d’extraction d’énergie ci-dessus.

Par la suite, je désignerai les panneaux photovoltaïques par PV et l’ensemble (PV, éoliennes) par EnR (dispositif d’extraction d’énergies renouvelables)

Ma plus grande crainte est que :< 1. Il y ait incompatibilité entre les objectifs d'une économie circulaire et l’usage extraordinairement massif des métaux (cuivre, zinc, etc) et autres minéraux (silice) utilisés pour les EnR (cf. Jancovici, Bihouix et Al.).