Veille effondrement #22 – Plan A : pourquoi il faut continuer d’y croire, par Philippe Bayle

À en croire les plus récentes vidéos de Paul Jorion, l’humain n’a plus l’espoir de survivre tel qu il est. Donc nous sommes tous quelque part des morts en sursis. Ce qu’on peut espèrer au mieux c’est de se battre entre nous pour les dernières ressources existantes comme Mad Max ou les survivalistes.

Pour ma part même si cela doit arriver, je pense que l’humain a toujours eu cette volonté de résistance, d’envie de vivre. Je pense que dans son analyse, Paul Jorion a sans doute raison. Pour autant j’ose croire que l’humanité a toujours fait preuve d’inventivité et qu’au final si nous voulons changer ce monde fondamentalement nous nous devons peut-être de croire qu’en dépit de cette fin du monde qui se profile nous nous devons d’avoir toujours cet optimisme de pouvoir sauver les êtres humains et de trouver des solutions de dernier recours. Je ne sais pas s’il y en aura mais je veux persister à y croire pour ma part. Le plan B où C, pourquoi pas, mais n-est-ce pas au final un leurre vu qu’au mieux nous risquons de sauver un être humain dénaturé ou au mieux un souvenir sans cette créativité qui nous caractérise. Je ne vois pas une machine avoir la qualité de nos erreurs car parfois il est arrivé que par erreur l’être humain crée de belles choses.

Ma réflexion se veut somme toute très philosophique peut-être mais oser croire à un plan A, c’est persister à croire en l’humain et ce qu il peut y avoir de meilleur en nous non ? Plan B ou C, n’est-ce-pas une forme de renoncement ou de désespoir, même si je comprends que Paul Jorion souhaite opter principalement pour ces solutions là. Être humain n’est-ce pas aussi réaliser l’impossible ?