Brexit #11 – Tout problème devenu trop grand peut être résolu en faisant appel à l’armée, par Alexis Toulet

Soit un pays dont les sociétés de transport routier ont pris l’habitude d’employer des chauffeurs issus de pays pauvres de l’UE, qu’ils peuvent se permettre de payer avec un lance-pierre alors que leurs conditions de travail sont très dégradées justement parce qu’ils viennent de pays nettement plus pauvres.

C’est alors que la majorité de la population de ce pays décide de sortir de l’UE. L’une des raisons (parmi d’autres) mises en avant par les électeurs étant précisément cette concurrence de travailleurs pauvres, comme chauffeurs routiers et dans bien d’autres secteurs, mise en concurrence facilitée par les règles de l’UE, dont les plus pauvres des nationaux pensent qu’elle mène à la dégradation de leurs conditions de travail à eux, ou les pousse au chômage.



Solution possible : négocier le maintien du pays dans le marché unique de l’UE, avec une position similaire à celle de la Norvège, afin de permettre de continuer les petites affaires – et les gros profits – avec les travailleurs des pays pauvres de l’UE, alors même qu’on en sera sorti. Solution “de droite”. Solution simple !

Nan. Solution refusée. Le pays sort non seulement de l’UE, mais encore du marché unique. Les travailleurs des pays les plus pauvres de l’UE rentrent dans leurs pays.

Solution possible : améliorer les conditions de travail et les salaires des postes libérés (rangez ce lance-pierre) afin d’attirer des travailleurs locaux, en sacrifiant quelque peu des profits et en augmentant quelque peu les prix. Solution “de gauche”. Solution simple !

Nan. Solution refusée. Les postes libérés ne sont pas pourvus, ou du moins pas suffisamment d’entre eux, ceci dans la plupart des secteurs concernés. Notamment… le secteur du transport routier. Qui n’est pas tout à fait inutile au fonctionnement d’une économie, faut bien reconnaître.

Non-solution absurde : faire appel à l’armée. Dont ce n’est de toute évidence pas la mission. Qui n’y peut pas grand-chose. Mais ça fait bien dans l’image, du moins certains incompétents ont tendance à penser que tout problème qu’ils ont laissé prendre une trop grande dimension peut être résolu en faisant appel à l’armée. Le petit a une rage de dents alors que j’ai insulté le docteur qui ne veut plus venir – faites appel à l’armée. Le chat est coincé en haut de l’arbre alors que j’ai vendu l’escabeau – faites appel à l’armée. Non-solution stupide !

Ah oui alors ! Non-solution acceptée.

Quelles seront les autres conséquences d’un gouvernement si incompétent ? Restez à l’écoute…