Google se dit “Je vais dire à Jorion de regarder ça”, et je me dis “Bon, Google est en train de faire passer un mauvais quart d’heure aux anti-vax, je ne peux pas lui refuser ça, mais 30 secondes, pas plus, parce que sur Brel, je ne pense pas pouvoir encore apprendre grand-chose”.

Et puis je viens de regarder le tout, mais pas pour apprendre des choses sur le Grand Jacques, mais parce que je découvre que, bon sang ne pouvant mentir, France Brel est elle aussi un personnage hors du commun [ce qui me permet, en fouillant un peu, de découvrir qu’elle est mariée à un ancien copain de classe].

Y a des Hitler et des Pol Pot, mais il y aussi des France Brel. Profitons-en, délectons-nous !