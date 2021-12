Proposition de loi Européenne relative à la résilience, par Serge Hulne

Proposition de loi Européenne relative à la résilience

========================================

Mots-clés :

– Commerce.

– Proposition de loi.

– Résilience.

– Chaines d’approvisionnement (supply chains).

Suggestion relative à la résilience :

=========================

Il faudrait des lois qui forcent les manufacturiers et ou vendeurs de n’importe quel produit à lister l’ensemble de leurs fournisseurs / composants / matières premières avec l’origine précise des composants de la chaîne d’approvisionnement (de manière recursive, de sorte à établir une chaîne d’approvisionnement complète).

Comme il s’agit d’établir une forme de registre (chaîne d’approvisionnement), cela pourrait être implémenté par blockchain (pour garantir l’intégrité des données représentant la chaîne d’approvisionnement d’un produit donné). En priorité, ce devrait être obligatoire pour tous les produits, composants, ressources qui sont critiques d’un point de vue stratégique.

But :

====

A quoi bon planifier le déploiement de millions d’éoliennes et/ou voitures électriques si celles-ci ne pourront pas être construites et/ou maintenues et/ou remplacées suite à des perturbations / disruptions des chaînes d’approvisionnement dans un futur plus ou moins proche ? De plus comment évaluer le degré de résilience d’un produit donné (éolienne, batterie, moteur, etc.) si on ne connaît pas sa chaîne d’approvisionnement complète. En fait, formellement, en première analyse, le degré de résilience d’un produit manufacturé est donné par le listing de sa chaîne d’approvisionnement. Ces données devraient être open source / publiques / gratuites / d’accès facile (e.g. via QR code, etc.) Il faudrait pousser à la création d’un registre mondial des chaînes d’approvisionnement qui serait à son tour utilisé pour affecter des « degrés de résilience » à tous les produits commerciaux (du vélo, jusqu’à la voiture et du panneau solaire individuel, jusqu’à l’éolienne industrielle, en passant par les matériaux de construction, les matériaux d’isolation, les pompes à chaleur, etc.

Exemple :

========

Ce qui est proposé est législation (et un outil associé). Par exemple, si j’achète un vélo (électrique ou pas), j’aimerais bien avoir la possibilité (avec un simple QR Code):

– D’afficher la provenance de tous les composants.

– En option : la possibilité de faire vérifier (par un algorithme simple) s’il y a des chaînons non résilients dans la chaîne d’approvisionnement, par exemple : Est-ce que l’acier vient d’un autre continent (Chine), est-ce que les roulements à bille sont faits en Corée, est-ce que les patins de freins sont réalisés dans un polymère qui dépend du pétrole et n’a pas de substitut zéro carbone, est-ce qu’ils sont acheminés par containers en faisant le tour de la Terre, etc. ?