Nous les enseignants, sommes envoyés au casse-pipe, par Anne

Bonjour Monsieur,

Je viens de vous écouter.

2022 ne sera pas meilleure que les autres années à moins que les faits ne donnent rapidement raison à Angelique Coetzee… [P.J. Ce médecin sud-africain a démenti les propos optimistes qui lui ont été attribués].

Mon mari et moi avons vraisemblablement eu le coronavirus fin 2019. Virus d’origine. Une version légère diraient les médecins. Merci pour la version légère, mais passons.



Parcours du combattant pour les 3 doses de « vaccin ». Parcours du combattant pour le télétravail pour mon mari qui a plus de 61 ans. J’interviens dans les écoles et à domicile. Sans les masques FFP2, j’aurais tout arrêté. Je vais sur 59 ans.

Nous sommes envoyés au casse-pipe. il n’y a pas d’autre mot. Les enseignants n’ont que des masques en tissu parmi les plus minables du « MARCHÉ ». Je ne me sens pas protégée par le « vaccin » qui ne bloque pas complètement les formes graves. J’ai travaillé la peur au ventre pendant 2 ans.

J’ai perdu un trimestre de droits à la retraite en 2020. Il me manquait 2 ou 3 jours de chômage partiel. 50 jours étaient le minimum. Nous ne supportons pas les contrôles permanents, la verticalité des « dirigeants », l’arrogance des retraités aisés qui nous disent qu’il est normal de continuer à travailler jusqu’à la mort. Rappelez-vous de Bismark et des 60 ans… J’attends la retraite comme une délivrance. Je ne rêve plus que de cela.

Les masques FFP2 durables les moins chers nous viennent de Belgique : ici et là.

Nous portons majoritairement ceux de Rexiaa / 2CA.

Ils ont failli arrêter la fabrication. Les gens n’en portent plus… J’ai commandé les Belges en catastrophe, mais nous avons finalement reçu les filtres de Rexiaa / 2CA.

SaNOtize est parti sur le marché asiatique :

Rien en Europe, à part les « vaccins »…

Pas de restaurant bien sûr, aucune invitation, masque FFP2 serré au maximum en permanence à l’intérieur, pas de natation, cela serait possible avec le spray de SaNOtize pendant une heure ou deux, flicage, très partiel dans notre ville, des marches à pied à 2 km dans les zones forestières près de chez nous pendant les confinements…

Horizon : effondrement rapide et continuer à travailler… C’est invivable… Perdre sa vie à la gagner…

Bonne année à vous.

Je n’y crois pas personnellement.

Cordialement.