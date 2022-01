Présidentielle française : Et si la situation de l’opinion était assez différente de celle mesurée par les principaux instituts de sondage ?, par Alexis Toulet

Et si la situation de l’opinion était assez différente de celle mesurée par les principaux instituts de sondage ?

C’est la question que pose une étude d’opinion publiée il y a quelques jours par Marianne, réalisée par Cluster 17 un institut de sondage qui a la caractéristique d’estimer l’abstention par une méthode différente de celle de ses confrères. Et en arrive à des prévisions électorales assez différentes.

Sachant que le niveau d’abstention est sans doute la donnée la plus difficile à modéliser par les sondeurs, disposer d’une méthode alternative pour l’estimer offre l’intérêt de mieux représenter le champ des possibles. Il ne s’agit pas de dire « Cluster 17 a raison », pas davantage « les autres instituts ont raison »… mais plutôt de reconnaître qu’il est difficile de dire qui parmi eux est plus dans le vrai ! Donc mieux comprendre quels scénarios sont ouverts, et quels scénarios sont difficilement envisageables.



Or la différence principale entre le résultat de Cluster 17 et celui des autres instituts, c’est qu’il ne voit pas trois candidats jouant à touche-touche derrière le président sortant… mais quatre. Car Mélenchon est du lot !

En pratique, Cluster 17 parvient à :

– Macron 23%

– Pécresse, Zemmour 15%

– Le Pen 14,5%

– Mélenchon 13%

– tous les autres < 5%

S’ils sont dans le vrai, alors à trois mois de la présidentielle il reste possible qu’un candidat classé à gauche se retrouve au second tour. En effet, autant remonter 10 points en trois mois, quoique peut-être pas impossible, semble pour le moins difficile, remonter 3 points est certainement de l’rdre du possible.

A noter qu’un éventuel second tour Macron-Mélenchon se conclurait probablement par la réélection du sortant, le candidat de LFI étant autant voire davantage dépassé – à ce stade – par Macron que ne l’est Zemmour.

N’empêche, il ne faut peut-être pas encore conclure que le second tour n’opposera forcément que des candidats du centre-droit et de droite plus ou moins radicale. Un candidat de gauche assez radicale pourrait s’y glisser.