Un angle d’analyse particulier centré sur l’ Île-de-France, par Tout me hérisse

A partir des chiffres des votes lors du premier tour de l’élection présidentielle actuelle en Île-de-France, voici une analyse succincte afin de voir où pourrait se situer le gisement des ‘fachos’ :

– dans les arrondissements de Paris où E.Macron réalise ses meilleurs scores, au-delà de 40 %, les scores de E. Zemmour sont également élevés, il s’agit des arrondissements 6, 7, 8, 9, 15, 16 et 17, le score de E. Zemmour culmine à 17,48 % dans le 16e .. !

– dans les arrondissements où J.L. Mélenchon a fait les meilleurs scores, 20e, 19e, 18e, 13e, 11e, 10e, le score de E. Zemmour se situe entre 4,68 % et 6,88 %, quant aux 5e, 12e, 14e et centre où cela est partagé entre E. Macron et J.L.Mélenchon, le score de E. Zemmour est un peu au-delà de 7 %.

– le score de M. Le Pen, quel que soit l’arrondissement, est situé entre 4 % et 6,64 %

Inutile de préciser que les arrondissements les plus riches et les moins dotés en logements sociaux sont ceux dont le score de E. Macron est le plus élevé.

Quelques villes d’ Île-de-France où E.Macron réalise de bons scores:

– Versailles, E. Macron 33,05% ; E. Zemmour 18,48%

– Neuilly-sur-Seine, E. Macron 48,98% ; E. Zemmour 19,75%

– Saint-Mandé, E. Macron 40,80% ; E. Zemmour 16,35%

– Marne-la-Coquette, E. Macron 45,98% ; E. Zemmour 15,23%

– Saint-Cloud, E. Macron 44,65% ; E. Zemmour 12,94%

– Boulogne-Billancourt, E. Macron 45,62% ; E. Zemmour 10,70%

Pour quelques villes d’ Île-de-France où J.L. Mélenchon fait un bon score :

– Ivry-sur-Seine, 48,64% ; E. Zemmour 4,30%

– Saint-Denis (93) 61,13% ; E. Zemmour 3,09%

– Garges-Lès-Gonesse 62,06%; E. Zemmour 3,42%

– Villetaneuse 65,39%; E. Zemmour 2,84%

– Gennevilliers 61,01%; E. Zemmour 2,25%

– Villiers-le-Bel 54,80% ; E. Zemmour 4,22%

Dans toutes ces villes avec un très bon score de J.L. Mélenchon, M. Le Pen fait un score entre 8,29% et 14,20% au maximum.

Un cas particulier, Sarcelles 47,95% ; E. Zemmour 11,55% ; M. Le Pen 12,62%: outre de très nombreux étrangers, cette ville compte encore une forte communauté juive qui a pu orienter ses votes vers E. Zemmour ?!

Si l’on considère que E. Zemmour est le porte-bannière des ‘fachos’, il est tout-à-fait évident que ses scores sont liés à ceux de E.Macron, et comme je l’avais écrit dans un commentaire il y a un bon moment déjà : E. Zemmour est le boute-en-train de E. Macron…

Quant au score de M. Le Pen dans les villes où J.L. Mélenchon réalise ses meilleurs scores, il n’est pas en concordance avec les scores de E. Zemmour ; l’on peut donc penser que, certes il y a un noyau de ‘fachos’, mais il y a aussi une fraction de gens ‘fâchés mais pas fachos’ et qui aimeraient voir une rupture dans les politiques menées jusqu’ici.

Cela apparaît d’ailleurs de manière particulièrement dramatique pour A. Hidalgo, Maire de Paris, qui n’arrive pas à faire un score plus élevé que 2,91% dans un arrondissement populaire et 0,77% dans le 16e : cela dénote de façon flagrante que personne n’est content de la gestion actuelle des choses à Paris, le score faible de Y. Jadot corrobore également ce ressenti !

Attendons les chiffres du second tour qui n’apporteront, d’évidence, aucune surprise concernant le contempteur suprême…