J’ai été éduqué de manière autoritaire et francophile // 27/04 – Bord de scène : Paul Jorion discute avec vous de comment tout ça va se terminer

C'est ce soir. J'interviens à 21h35. Le lien Zoom, c'est ici.

« J‘ai été éduqué de manière autoritaire et francophile, une pièce de Laurent Plumhans, aborde les fractures et les bombes de notre monde contemporain. Fractures et bombes à l’échelle de l’intime, et du couple, mais aussi à l’échelle mondiale, d’un point de vue politique et économique. Le tout, en passant rapidement par la situation de la Belgique, petit pays cocasse, communautarisé et fracturé.

Le propos de la pièce est soutenu par les théories de penseu.se.r.s de l’économie politique actuelle, Paul Jorion, Thomas Piketty, Bernard Stiegler ou encore Cynthia Fleury.

Le spectacle, onirique autant que philosophique, s’interroge sur notre rapport au monde, le questionne, en souligne les errements et évoque les pistes éventuelles pour ne pas « aller droit dans le mur ».

Il est en français, néerlandais et anglais, compréhensible sans sous titre par un public francophone. La musicalité du texte et l’environnement sonore du spectacle est d’une grande importance, Laurent Plumhans étant violoniste et compositeur par ailleurs (dernier CD paru, In memoriam, Cypres Editions) »

Voici le lien à la pièce sur le site du théâtre

À l’issue de la pièce (± 21h35), et à la suite d’un plaidoyer vibrant en faveur de la survie de l’espèce, je dialoguerai avec vous.