Une question impertinente sur l’humain et le surnaturel

Le Monde : Dix nouveaux saints catholiques proclamés par le pape François, le 15 mai 2022

Parmi les douze nouveaux saints : Titus Brandsma, né le 23 février 1881 à Oegeklooster (Bolsward, Pays-Bas) et mort le 26 juillet 1942 à Dachau (Allemagne).

Dans sa notice Wikipédia :

En 1935, Titus Brandsma devient le porte-parole de l’archevêché d’Utrecht et, dès ce moment, il s’oppose fermement aux théories nazies et à la persécution des Juifs. En 1938/1939, il donne une série de cours sur les principes néfastes du nazisme et prend la défense des Juifs. Le 10 mai 1940, les Pays-Bas sont envahis puis occupés par les nazis qui trouvent des collaborateurs dans le parti nazi local, le mouvement national-socialiste (NSB). Dès le début de la guerre, Titus Brandsma prend la parole contre le renvoi des écoliers et étudiants juifs et contre le NSB. […]



Le 19 janvier 1942, Titus Brandsma est arrêté à Nimègue et emprisonné à Arnhem, puis transféré à La Haye pour deux jours d’interrogatoires. Du 20 janvier au 12 mars, il est en prison à Schéveningue ; puis du 12 mars au 28 avril au Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, un camp de transit. […]

Le 13 juin, il est transféré au camp de concentration de Dachau où il arrive le 19 juin. Sa santé est déjà fortement ébranlée et, après un mois de vie dans le camp, il est tellement affaibli qu’il perd conscience par moments. Dans cet enfer, il garde sa sérénité proverbiale, soutenant le moral des détenus, partageant avec eux sa maigre ration et les invitant à aimer leurs ennemis. « Eux aussi sont des enfants de Dieu — dit-il — et peut-être quelque chose en est-il resté en eux. » Très faible, il passe plusieurs fois par l’infirmerie. Inconscient durant plusieurs jours, il reçoit une injection mortelle donnée par l’infirmière du camp et décède en quelques minutes, le 26 juillet à 14 h. Il est incinéré dans un des fours crématoires de Dachau.