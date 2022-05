L’avenir du protocole sur l’Irlande du Nord, par Duncan Sutherland

La BBC : Nicola Sturgeon holds talks with Sinn Féin vice president Michelle O’Neill

Non seulement le gouvernement écossais est d’accord avec le Sinn Fein pource qui est du protocole sur l’Irlande du Nord, mais il est également d’accord avec la Commission européenne et le gouvernement américain sur cette question, laissant le gouvernement britannique et toutes les formes d’unionistes britanniques isolés dans la défense de la souveraineté britannique et menaçant en conséquence l’unité de l’alliance occidentale qui se concentre en ce moment plutôt sur la défense de la souveraineté ukrainienne.

Un curieux état de fait, à tous égards. Tout cela grâce au Brexit, auquel le gouvernement écossais a toujours eu le bon sens de s’opposer, comme chacun le sait. Les Écossais ont essayé de mettre en garde les Anglais contre ce projet, mais ceux-ci ont refusé d’en tenir compte, comme à leur habitude.