Zut ! (pouvez-vous m’aider ?)

J’ai expliqué dans une vidéo récente qu’après avoir regardé quelques épisodes de BeTipul, la série israélienne qui inspira des transpositions, voire de simples décalques, dans une vingtaine de pays, dont En thérapie en France, je m’étais convaincu de regarder désormais l’original avant toute adaptation. Décision dont je me suis tout particulièrement félicité hier après avoir regardé en parallèle l’épisode 18 de la première saison et avoir constaté que l’adaptation française avait à ce point affadi, édulcoré, le message dur de l’original israélien, que celui-ci en est à proprement parler mis sur la tête (SPOILER : Ce n’est pas la même chose avaler dans les toilettes un énorme flacon de cachets avant de s’effondrer quelques instants plus tard aux pieds de l’analyste, et dire « L’espace d’une seconde j’ai pensé avaler tout le tube, et puis j’ai trouvé ça complètement stupide » avant de quitter l’analyste le sourire aux lèvres).

Malheureusement hier à minuit, le couperet est tombé : plus de BeTipul sur Arte, le carrosse redevenu citrouille ! Vous avez deviné ma question : où voir la suite (sous-titres français ou anglais) ? Merci d’avance !