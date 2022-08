Vidéo – Perquisition chez Trump : « Les coconspirateurs du crime »

Un document abondamment caviardé cependant très compromettant.

Page 30 de l’affidavit :

Le FBI n’a pas encore identifié tous les complices potentiels du crime ni localisé toutes les preuves liées à son enquête. La divulgation prématurée du contenu de cette déclaration sous serment et des documents connexes peut avoir un impact négatif important sur la poursuite de l’enquête et peut gravement compromettre son efficacité en donnant aux parties criminelles la possibilité de s’enfuir, de détruire des preuves (stockées électroniquement et autrement), de changer de comportement et d’informer les coconspirateurs du crime.