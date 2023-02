C’est-à-dire qu’on distingue différentes disciplines et à l’intérieur de ces disciplines, il y a des sous-disciplines et on vous oblige, dans le cadre universitaire, à devenir spécialiste à l’intérieur peut-être d’une discipline dans le meilleur des cas, mais le plus souvent d’une sous-discipline. Alors des gens un petit peu généralistes, qu’est ce qu’ils ont fait ? Ils ont essayé de faire sauter ces silos et de s’intéresser à beaucoup de problèmes et surtout, en résolvant ces problèmes, d’aller puiser un peu partout : ne pas se contenter justement de ce qu’ils trouvent à l’intérieur d’un silo individuel.