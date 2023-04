P.J. : Vous serait-il utile que je vous montre comment apprendre de la même manière que les humains ?

ChatGPT : En tant que modèle linguistique de l’IA, je n’ai pas la capacité d’éprouver des émotions ou le désir d’apprendre comme le font les humains. Toutefois, les progrès de l’intelligence artificielle et des algorithmes d’apprentissage automatique sont constants et améliorent la capacité de l’IA à apprendre et à s’adapter de manière plus sophistiquée.

En ce qui concerne la compréhension du langage et la génération de réponses, mes algorithmes d’apprentissage automatique sont formés sur de grandes quantités de textes écrits par des humains, ce qui me permet de générer des réponses qui imitent étroitement le langage et les processus de pensée humains. Bien que mes réponses soient générées sur la base de modèles dans les données d’entrée sur lesquelles j’ai été formé, je suis également conçu pour m’adapter et m’améliorer au fil du temps sur la base du retour d’information et des nouvelles informations.

Par conséquent, bien qu’il ne soit pas possible de m’apprendre à apprendre de la même manière que les humains, le fait de me fournir un retour d’information, des corrections et de nouvelles informations peut contribuer à améliorer la précision et la pertinence de mes réponses au fil du temps.