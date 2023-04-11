ESCALADE DE LA BATAILLE ENTRE ALVIN BRAGG ET LES MEMBRES RÉPUBLICAINS DU CONGRÈS
BRAGG POURSUIT DÉSORMAIS LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION JUDICIAIRE, JIM JORDAN, ACCUSANT JORDAN D’UNE CAMPAGNE TRANSPARENTE DE HARCÈLEMENT ET D’INTIMIDATION.
LA JOURNALISTE D’INVESTIGATION DE NBC, CHLOÉ ATKINS EST ICI
C’EST EXTRAORDINAIRE. JE NE ME SOUVIENS PAS D’UNE CHOSE PAREILLE.
QUE SAVONS-NOUS ?
>> EH BIEN, C’EST SORTI IL Y A QUELQUES INSTANTS ET DANS CE PROCÈS D’UNE PAGE, JE VAIS LIRE CE QUE J’AI NOTÉ. IL A SAISI LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE NEW YORK ET ACCUSE JORDAN D’ATTAQUES EFFRONTÉES CONTRE LES POURSUITES ENGAGÉES CONTRE L’ANCIEN PRÉSIDENT DONALD TRUMP DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE TRANSPARENTE, COMME VOUS L’AVEZ DIT, POUR INTIMIDER ET ATTAQUER LE PROCUREUR BRAGG.
BRAGG GARDEZ À L’ESPRIT QU’IL A DÉVOILÉ DES ACCUSATIONS DE CRIME CONTRE L’ANCIEN PRÉSIDENT TRUMP À MANHATTAN IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS, DONC C’EST TOUT DE SUITE APRÈS.
ET DONC CE QU’ILS RECHERCHENT SPÉCIFIQUEMENT DANS CE PROCÈS QUE BRAGG ET SON ÉQUIPE ONT DÉPOSÉ AU DISTRICT SUD DE NEW YORK, C’EST D’EMPÊCHER JORDAN ET SES ALLIÉS DU CONGRÈS D’APPLIQUER UNE CITATION À COMPARAÎTRE ENVOYÉE À MARK POMERANZ, QUI A ÉTÉ LE CHEF DU BUREAU DU PROCUREUR DE L’ENQUÊTE TRUMP PENDANT QU’IL Y ÉTAIT, ET QUI A ÉGALEMENT ÉCRIT UN LIVRE SUR SON EXPÉRIENCE …
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