DE LA TAXE SISMONDI AU REVENU UNIVERSEL : QUAND LA CHINE VALIDE LA PROSPECTIVE DE PAUL JORION
Illustration par ChatGPT
DE LA TAXE SISMONDI AU REVENU UNIVERSEL : QUAND LA CHINE VALIDE LA PROSPECTIVE DE PAUL JORION
Le silence inhabituel qui règne sur ce blog depuis une dizaine de jours témoigne sans doute du désappointement légitime de Paul Jorion face aux vents contraires que rencontre son projet Genesis. C’est pourtant précisément au moment où le découragement guette que l’actualité mondiale vient, de manière spectaculaire, donner raison à ses analyses prospectives de long terme. Alors que Genesis cherche sa voie, les prémices d’un basculement civilisationnel que Paul théorise depuis des années – le remplacement du travail humain par la machine et la nécessité d’une redistribution radicale – viennent de surgir là où on les attendait le moins : en Chine. Une récente décision de la justice chinoise concernant la gestion des « Dark Factories » (ces usines entièrement automatisées fonctionnant sans lumière et sans humains) dessine les contours d’un avant-goût inattendu du revenu universel.
LE CAS CHINOIS : L’INTERDICTION DU LICENCIEMENT SEC PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le cœur du sujet repose sur une sentence juridique et politique majeure de l’État chinois. Face à une entreprise qui s’apprêtait à licencier massivement et brutalement ses salariés pour convertir ses structures en usines « sans hommes » pilotées par l’IA, Pékin a dit « non ». La justice chinoise a fermement condamné cette pratique de licenciement sec. Le message du gouvernement est limpide : il est interdit de rejeter instantanément les travailleurs vers la précarité au profit exclusif des gains de productivité de l’IA. L’État impose désormais aux entreprises de financer intégralement la reconversion et l’accompagnement de leurs salariés. Ce choix marque une rupture : le passage d’une économie de marché où le travailleur humain est le pivot de la production, à une économie transitoire où l’entreprise doit porter la charge financière de la transition humaine vers l’ère de l’automatisation globale.
UN AVANT-GOÛT DU REVENU UNIVERSEL FINANCÉ PAR LA PRODUCTIVITÉ MACHINE
Si l’on pousse cette logique à son terme prospectif, que voyons-nous poindre ? Si les entreprises sont contraintes par la puissance publique de financer indéfiniment la reconversion, le maintien du niveau de vie, et potentiellement, d’ici quelques années, « le travail à ne rien faire » de salariés devenus structurellement obsolètes pour la production mécanique, nous assistons à la naissance périphérique du revenu universel. Ce n’est plus une utopie distributive d’assistants sociaux, mais un mécanisme de régulation macroéconomique obligatoire. En forçant le capital robotisé à entretenir le travailleur évincé, la Chine crée une forme de pont vers une société post-travail, où la subsistance n’est plus conditionnée par l’utilité productive de l’individu, mais par la captation d’une partie de la richesse générée par les algorithmes.
LE RETOUR DE LA TAXE SISMONDI ET L’HOMMAGE AUX THÈSES DE JORION
Ce basculement doctrinal résonne comme une victoire intellectuelle éclatante pour Paul Jorion. Depuis de nombreuses années, il fait l’éloge du revenu universel non pas comme une charité, mais comme une nécessité systémique pour éviter l’effondrement du capitalisme par manque de consommateurs. Plus encore, Paul a souvent remis au goût du jour le concept de la « Taxe Sismondi » – du nom de l’économiste Jean de Sismondi qui, dès le XIXe siècle, suggérait que l’entrepreneur qui introduit une machine devrait accorder une pension au travailleur qu’elle remplace. En obligeant les propriétaires de « Dark Factories » à financer la vie d’après de leurs salariés, l’État chinois n’invente rien d’autre qu’une application moderne, à l’échelle de la deuxième puissance mondiale, de la taxe Sismondi.
UNE LUEUR POUR GENESIS ET POUR LE DÉBAT COLLECTIF
Il y a une ironie profonde – et un motif d’espoir – à voir que pendant que le projet Genesis traverse une zone de turbulences, la réalité empirique valide point par point la trajectoire historique que Paul Jorion a tracée. L’émergence de ce revenu universel d’un genre nouveau, dicté par la transition technologique en Chine, prouve que les grilles de lecture développées ici restent indispensables pour comprendre le monde qui vient. Que Paul Jorion trouve dans cette actualité la confirmation que ses combats conceptuels sont plus vivants et urgents que jamais. La transition est en cours, et elle nous donne rendez-vous précisément là où ce blog nous a appris à regarder.
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