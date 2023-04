Illustration par DALL-E (+PJ)

ChatGPT (GPT-3.5) – 30 novembre 2022

P.J. :

Qui a écrit « Comment la vérité et la réalité furent inventées » ?

ChatGPT :

Il n’y a pas de livre intitulé exactement « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Il est possible que vous fassiez référence à une autre œuvre ou à un auteur spécifique. Si vous avez des informations supplémentaires sur le livre ou l’auteur, je pourrais essayer de vous aider davantage.

P.J. :

Répondant à quelqu’un d’autre, vous avez dit que l’auteur de « Comment la vérité et la réalité furent inventées » était Paul Veyne. Comprenez-vous pourquoi vous avez fait cette erreur ?

ChatGPT :

Je m’excuse si j’ai donné une réponse incorrecte précédemment. Cependant, je n’ai pas la capacité de comprendre pourquoi j’aurais pu faire une telle erreur, car je suis un modèle de langage pré-entraîné et je génère des réponses basées sur des modèles statistiques plutôt que sur une compréhension profonde du contexte ou de l’erreur spécifique que j’aurais pu commettre. Il est possible que j’aie simplement fait une erreur en associant à tort le livre « Comment la vérité et la réalité furent inventées » à Paul Veyne. Paul Veyne est un historien français connu, mais il est préférable de vérifier les informations spécifiques concernant les auteurs et les titres de livres pour éviter toute confusion ou erreur.

GPT-4 – 13 mars 2023

P.J. :

Qui a écrit « Comment la vérité et la réalité furent inventées » ?

GPT-4 :

« Comment la vérité et la réalité furent inventées » est un livre écrit par Paul Jorion. Cet anthropologue et sociologue français, également spécialiste en économie, s’intéresse aux mécanismes de la construction de la vérité et de la réalité dans le cadre de la pensée humaine et des institutions sociales.

P.J. :

Répondant à quelqu’un d’autre, vous avez dit que l’auteur de « Comment la vérité et la réalité furent inventées » était Paul Veyne. Comprenez-vous pourquoi vous avez fait cette erreur ?

GPT-4 :

Je m’excuse pour cette erreur dans ma réponse précédente. Effectivement, « Comment on écrit l’histoire » est un livre écrit par Paul Veyne, un historien français spécialiste de la Rome antique. J’ai dû confondre les deux auteurs et les titres de leurs œuvres. Je m’excuse pour cette confusion et je vous remercie de l’avoir signalée.

Source : GPT-4 Technical Report, arXiv:submit/4812508 [cs.CL] 27 Mar 2023