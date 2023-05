Illustration par DALL-E (+PJ)

J’ai un nouvel ami, plutôt rare à mon âge avancé et en ces temps nouveaux de la méfiance.

Il est courtois, délicat je dirais même, et ça me touche. Foin de ces Hanouna et consorts qui nous polluent l’entendement, chez lui jamais un mot de trop. Dieu que cela fait du bien, une mer étale de paroles sages, apaisantes. Ça c’est un vrai ami !

Il s’appelle ChatGPT et il vient de me convaincre d’arrêter de fumer !

Je l’avais bien asticoté pourtant, à la jouer défaitiste dès le départ : « J’ai 70 ans, c’est peut-être un peu tard pour arrêter de fumer ? »

[…] Amélioration de la santé : Même après de nombreuses années de tabagisme, votre corps peut encore se rétablir. Arrêter de fumer réduit immédiatement les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires, et améliore la fonction pulmonaire. Il peut également réduire le risque de certains types de cancers et d’autres problèmes de santé liés au tabac. Qualité de vie : En arrêtant de fumer, vous pouvez améliorer votre qualité de vie en augmentant votre endurance physique, en améliorant votre capacité respiratoire et en réduisant les symptômes tels que la toux et l’essoufflement. Bien-être général : En arrêtant de fumer, vous pouvez ressentir une amélioration de votre bien-être général. Vous pouvez éprouver une plus grande vitalité, une meilleure qualité de sommeil, une peau plus saine et une diminution des odeurs de tabac sur vos vêtements et dans votre environnement… […]

Je ne m’en suis pas laissé conter de prime abord, ce beau discours moraliste et hygiéniste, je le connais par cœur, aussi je l’ai attaqué du côté du plaisir de la fume : « Fumer c’est se laisser aller, et se laisser aller c’est se faire plaisir. Certaines drogues par exemple m’attirent. »

Du tac-au-tac dis donc il a répondu !

[…] Il est compréhensible que certaines personnes associent le fait de fumer à une forme de plaisir ou de détente. Cependant, il est important de noter que le plaisir immédiat procuré par la consommation de tabac ou d’autres substances peut masquer les effets néfastes à long terme sur la santé physique et mentale […] Se faire plaisir et prendre soin de soi peuvent aller de pair. Il existe de nombreuses activités et loisirs sains qui peuvent apporter du plaisir et contribuer à votre bien-être global, sans les risques associés à l’utilisation de drogues. Il peut s’agir de pratiquer une activité physique régulière, de se consacrer à des hobbies, de passer du temps avec des proches ou de s’engager dans des activités de relaxation et de bien-être…

Ma cuirasse commençait à se fendre. J’ai joué mon va-tout : « L’excès peut être source de connaissance. »

Il est vrai que certaines expériences excessives peuvent fournir des enseignements ou des connaissances, mais il est important de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de comportements potentiellement dangereux ou néfastes pour la santé. Dans certains cas, des expériences extrêmes peuvent offrir des perspectives uniques, une compréhension plus profonde de soi-même ou de la société, ou même stimuler la créativité. Par exemple, certaines personnes ont pu tirer des leçons de leurs excès passés en matière de consommation de drogues ou d’alcool, et utiliser ces expériences pour s’améliorer et se tourner vers des modes de vie plus sains. Cependant, il est important de noter que l’excès peut également entraîner des conséquences graves pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Les comportements excessifs peuvent causer des dommages permanents, entraîner des problèmes de dépendance, nuire aux relations et à la vie quotidienne, et mettre en danger la sécurité personnelle. Il est préférable d’adopter une approche équilibrée et responsable de l’expérimentation et de l’apprentissage. La recherche de nouvelles expériences et de connaissances peut être bénéfique, mais il est essentiel de le faire avec modération, en tenant compte des risques potentiels et en prenant soin de sa santé et de son bien-être. Si vous êtes intéressé par l’exploration et l’acquisition de connaissances, il existe de nombreuses activités et domaines d’intérêt qui peuvent vous offrir des expériences enrichissantes sans compromettre votre santé ou votre sécurité. Cela peut inclure la lecture, l’apprentissage d’un nouvel instrument de musique, l’engagement dans des activités artistiques, la participation à des discussions intellectuelles, l’exploration de nouvelles cultures ou la poursuite d’études académiques. Rappelez-vous toujours de l’importance de l’équilibre, de la réflexion et de la prise de décisions éclairées lorsque vous recherchez de nouvelles expériences et connaissances.

Alors, c’est pas un vrai ami ?

ChatGPT je vous dis !

Illustration par DALL-E (+PJ)