Illustration par Stable Diffusion (+PJ)

Je me déplaçais (oui, c’était en voiture : le kiné est trop loin pour que je fasse le trajet à vélo ; et en bus, ce serait 8 minutes à pied et 14 minutes en bus alors que le but de la manœuvre c’est justement que je puisse remarcher 8 minutes sans trop de soucis) … Je reprends : je disais donc que je me déplaçais et j’aime bien pendant ce temps-là (quand je ne suis pas en compagnie) écouter les podcasts du New York Times auxquels mon abonnement au quotidien me donne droit.

J’avais le choix entre le massacre de civils à Gaza ayant succédé au massacre de civils en Israël, le procès de Trump à New York pour escroquerie à la banque, l’invasion injustifiable de l’Ukraine par la Russie, la constitutionnalité d’un jugement US interdisant le port d’armes aux auteurs de violences conjugales et le 400e anniversaire de la publication de la première édition des œuvres complètes de William Shakespeare, acte de dévotion de deux acteurs de sa troupe (The King’s Men), sept ans après sa mort.

J’étais encore en grève de sympathie pour le genre humain et vous devinerez donc aisément lequel des podcasts j’ai écouté, « religieusement », ma religion (pour autant que j’en aie une) se trouvant plutôt dans ces eaux-là.