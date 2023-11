Illustration par Stable Diffusion (+PJ)

« Êtes-vous secrètement un accélérationniste, une personne qui veut que l’I.A. aille aussi vite que possible ? »

Un extrait, qui apporte un intéressant éclairage sur les événements des jours derniers à OpenAI et peut-être en particulier sur le « n’a pas toujours fait preuve de franchise dans ses communications » (not consistently candid in his communications) qui se trouvait dans la justification du licenciement de Sam Altman, son PDG, par le conseil d’administration.

The New York Times :

Kevin Roose : Ce qui est amusant quand on devient une personne très importante dans l’industrie technologique, comme vous l’êtes, c’est que les gens ont toutes sortes de théories à votre sujet. L’une d’entre elles, que j’ai entendue l’autre jour, est que vous avez un compte Twitter secret où vous êtes beaucoup moins mesuré et prudent.

Sam Altman : Je ne le fais plus. Je l’ai fait pendant un certain temps. J’ai décidé que je ne pouvais pas suivre l’OPSEC [La sécurité opérationnelle (OPSEC) est un processus de sécurité et de gestion des risques qui permet d’éviter que des informations sensibles ne tombent entre de mauvaises mains.].

Kevin Roose : Quel était votre compte Twitter secret ?

Sam Altman : Évidemment, je ne peux pas vous le dire. J’avais un bon alter ego. Beaucoup de gens ont de bons alter egos. Mais je pense que je suis devenu trop connu.

Kevin Roose : La théorie que j’ai entendue à ce sujet est que vous êtes secrètement un accélérationniste, une personne qui veut que l’I.A. aille aussi vite que possible, et que toute cette diplomatie prudente que vous faites et que vous demandiez une réglementation – c’est en réalité juste le type de visage poli que vous présentez à la société. Mais au fond de vous, vous pensez que nous devrions rouler à fond, sans freins, vers l’avenir.

Sam Altman : Non, je ne pense certainement pas qu’il faille aller vers l’avenir à plein tube, sans freins. Mais je pense que nous devrions aller vers l’avenir. Et c’est probablement ce qui me différencie de la plupart des entreprises d’I.A. Je pense que l’I.A. est une bonne chose. Je ne déteste pas secrètement ce que je fais toute la journée. Je pense que ça va être génial. Je veux que cela se construise. Je veux que les gens en profitent. Alors, aller à plein tube ? Sans freins ? Certainement pas. Et je ne pense même pas que la plupart des gens qui le disent le pensent vraiment. Mais je suis convaincu qu’il s’agit d’une technologie extrêmement bénéfique et que nous devons trouver un moyen sûr et responsable de la mettre entre les mains des gens, de faire face aux risques afin que nous puissions profiter des énormes bénéfices. Par rapport à la plupart des personnes qui travaillent sur l’I.A., cela fait peut-être de moi un accélérationniste. Mais par rapport à ces gens-là, je n’en suis clairement pas un. Je pense donc qu’il est souhaitable que le PDG de cette entreprise se situe quelque part entre les deux, ce qui est le cas pour moi.

Kevin Roose : Vous êtes donc proche de l’accélérationnisme.

Sam Altman : Je suis convaincu qu’il s’agit de la technologie la plus importante et la plus bénéfique que l’humanité ait jamais inventée. Mais je crois aussi que si nous n’y prenons pas garde, elle peut s’avérer désastreuse. Nous devons donc faire preuve de prudence.