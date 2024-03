Dans ce cadre, je me suis rendu à Bordeaux, à un grand colloque sur l’intelligence artificielle, domaine qui n’en était qu’à ses débuts. Dans les couloirs, je suis abordé par un Anglais qui me propose de venir travailler chez British Telecom où est en train de se constituer une équipe sur l’intelligence artificielle. C’est là que je vais mettre au point le logiciel Anella, un réseau associatif aux capacités logiques et d’apprentissage. En 1990, avec la fin de la Guerre froide, on nous apprend malheureusement qu’il n’y a plus de financement, car ce dernier provenait de l’armée. Je ne peux donc plus continuer dans ce domaine. Cela en reste là, jusqu’en 2021, lorsque de jeunes Italiens, qui ont un petit laboratoire à Milan, viennent me trouver en me disant que ce que j’avais réalisé à l’époque était révolutionnaire et qu’il serait intéressant de déposer un projet auprès de l’Union européenne pour disposer d’un financement. Mais apparemment, le responsable européen n’y a rien compris et l’argent a été distribué à des projets tout à fait dépassés. Nous étions totalement dépités. C’est à ce moment-là que j’ai été abordé par un homme d’affaires français, Manuel Guérin, actif dans le pétrole, qui avait lu mon blog et qui s’est dit intéressé par le projet. Et c’est ainsi que l’on a créé en juin 2022 une petite société qui s’appelle Pribor.