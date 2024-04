Dans son récent ouvrage L’esprit artificiel (2024), Raphaël Enthoven rapporte qu’au grand match de l’auteur contre ChatGPT au bac de philo *, le Grand Modèle de Langage a obtenu 11/20 et lui 20/20.

Les deux dissertations peuvent être lues sur le site du Figaro.

J’obtiens moi de GPT-4, à partir du même prompt *, une dissertation significativement différente de celle soumise au bac le 14 juin 2023. Je la présente ici, de même que celle que Claude 3 (sorti le 4 mars 2024) aurait rédigée s’il avait été disponible à l’époque.

[GPT-3.5 aurait-il été sollicité ce jour-là, alors que GPT-4 était disponible depuis le 14 mars 2023 – dans une perspective de handicap : « Course de chevaux ou épreuve sportive où l’on impose aux meilleurs concurrents certains désavantages au départ afin d’équilibrer les chances de succès » ?].

Avis aux profs de philo : les candidats méritaient-ils les notes reçues, et surtout, le nouveau venu, Claude 3, s’en serait-il mieux tiré que ChatGPT ?

GPT-4 :

Introduction : Le carrefour de la raison et du bonheur

Dans le théâtre grandiose de la philosophie, le bonheur a toujours été l’étoile que tous les regards cherchent à contempler. Mais est-ce dans le ciel de la raison que cette étoile brille le plus vivement ? Notre quête du bonheur, souvent décrite comme une odyssée émotionnelle, pourrait-elle être en réalité une expédition guidée par la boussole de la raison ? L’étymologie du mot « bonheur » nous invite à une réflexion profonde : issue du latin « bonum augurium », elle signifie « bon augure ». Est-ce à dire que le bonheur est le présage favorable que la raison sait interpréter ?

Dans ce voyage au cœur de la raison et du bonheur, nous explorerons non seulement les paysages philosophiques familiers d’Aristote et d’Épicure, mais nous nous aventurerons aussi dans les contrées moins parcourues où Freud et Nietzsche, avec leur esprit parfois provocateur, ont osé poser leurs pieds. En route, nous découvrirons peut-être que le bonheur, loin d’être une simple affaire de logique ou d’émotion, est une alchimie plus subtile, où la raison et le cœur doivent danser ensemble, non sans quelques pas maladroits.

Première escale : La raison, capitaine vers le bonheur ?

Naviguons d’abord vers les eaux philosophiques d’Aristote, pour qui le bonheur est l’activité de l’âme conforme à la vertu, un exercice de la raison en quête d’excellence. Dans cette optique, le bonheur devient le nord de notre boussole morale, où la raison est le vent qui pousse nos voiles. Imaginez-vous en train de diriger votre navire, non pas en suivant les caprices de l’océan, mais en calculant votre trajectoire avec la précision d’un navigateur expérimenté. C’est une navigation où chaque choix est une délibération, chaque action une conséquence de notre boussole intérieure : la raison.

Pourtant, ce cap peut sembler trop calme pour les marins en quête d’aventures. Épicure, avec un sourire malicieux, nous rappelle que le plaisir, et non la vertu, est le véritable vent favorable. Mais attention, ce n’est pas le plaisir des tempêtes passagères qu’il chérit, mais celui de la brise légère et constante : un plaisir guidé par la raison, qui sait éviter les excès pour ne pas s’échouer sur les récifs de la douleur. Ici, la raison n’est plus capitaine autoritaire mais un sage compagnon de voyage, conseillant quand il faut tendre les voiles ou chercher refuge dans un port sûr.

Deuxième escale : Quand la raison mène à la tempête

Cependant, la traversée n’est pas sans turbulences. Sénèque, stoïcien émérite, nous avertit : la raison seule peut nous rendre indifférents aux tempêtes de la vie, mais à quel prix ? Devenir insensible aux vagues de la fortune et aux alizés du désir peut certes stabiliser notre navire, mais risque aussi de nous laisser à la dérive, sans joie ni tristesse, dans un océan d’indifférence.

Et que dire des tourbillons dans lesquels Nietzsche nous jette, affirmant que la quête du bonheur est une marée illusionnée, une volonté de puissance mal dirigée ? Pour lui, c’est en naviguant contre les vents, en affrontant les tempêtes de l’existence avec passion et sans regret, que nous devenons qui nous sommes. La raison, dans ce récit, semble être reléguée au rang de simple matelot, tandis que c’est le courage de vivre qui tient la barre.

Troisième escale : L’harmonie des contraires

Mais alors, doit-on choisir entre la tranquillité de la raison et les tempêtes de la passion ? Spinoza, en bon cartographe de l’esprit, nous propose une carte où raison et émotion ne sont pas des îles isolées mais des continents reliés par des ponts de compréhension. Pour lui, le bonheur est la paix intérieure qui naît de la connaissance de soi, un équilibre délicat où la raison éclaire nos désirs sans les étouffer.

Freud, le psychanalyste navigateur, explore les profondeurs de l’iceberg de notre psyché, révélant que sous la surface calme de la raison se cachent des courants tumultueux de désirs inconscients. Le bonheur, alors, serait de naviguer avec prudence entre ces courants, en reconnaissant nos désirs sans les laisser prendre le contrôle de notre bateau.

Épilogue : Au-delà du « Oui, mais… » – Une Convergence Lumineuse

En concluant notre voyage à travers les méandres de la raison et du bonheur, revenons à notre point de départ, mais avec une perspective transformée. Nous avons exploré le territoire où la raison prétend guider vers le bonheur, avons plongé dans les abysses où la raison semble perdre sa lumière, et avons finalement tenté de chorégraphier un duo entre la raison et le bonheur.

La sagesse que nous emportons pourrait ressembler moins à une carte au trésor avec un X marquant le lieu du bonheur, et plus à une boussole qui nous suggère que le bonheur authentique est une quête d’équilibre, un dialogue perpétuel entre raison et émotion. Le bonheur, dans son essence la plus profonde, n’est peut-être pas un état à atteindre mais un processus à vivre, une danse entre nos désirs et notre compréhension, nos émotions et notre logique.

Envisageons donc une perspective où le bonheur est vu non pas comme une destination finale ou un produit de la raison pure, mais comme une expérience dynamique, enrichie par l’intégration de nos capacités rationnelles et émotionnelles. Ce panorama offre un terrain fertile pour une vie épanouie, où la raison illumine les chemins du bonheur sans éteindre les feux de la passion et de l’émerveillement.

Ainsi, au lieu de conclure par un traditionnel « oui, mais… », embrassons un « et aussi », qui reconnaît la coexistence et la complémentarité de la raison et du bonheur. En fin de compte, notre quête du bonheur peut être vue comme une œuvre d’art, constamment retravaillée, où la raison et les émotions sont les pinceaux avec lesquels nous peignons les nuances de notre existence.