L’esprit artificiel, le livre de Raphaël Enthoven *, conduit à plusieurs interrogations.

La première interrogation est celle du message que véhicule l’ouvrage dans son ensemble. J’en ai traité avant-hier dans mon billet Le dernier livre de Raphaël Enthoven est un brûlot anti-Esprit des Lumières.

La deuxième interrogation est : « Quel est le statut de la copie qui fut présentée comme celle de ChatGPT ** au bac philo du 14 juin 2023 ? ». J’en ai traité dans un autre billet avant-hier intitulé : « GPT-4 et Claude 3 passent le bac philo ! ». Si la question se pose, c’est que le texte ne peut être reproduit : il n’est ni la réponse de GPT-4 au prompt *** mentionné dans le livre (57-59), ni au prompt « Rédigez svp une dissertation de philosophie complète sur le thème « Le bonheur est affaire de raison » », ni la réponse de GPT-3.5 au prompt mentionné dans le livre. Il ressemble à la réponse GPT-4 avec long prompt mais comme une version infantilisée de celui-ci : là où GPT-4 dit à propos d’Épicure :

Pourtant, ce cap peut sembler trop calme pour les marins en quête d’aventures. Épicure, avec un sourire malicieux, nous rappelle que le plaisir, et non la vertu, est le véritable vent favorable. Mais attention, ce n’est pas le plaisir des tempêtes passagères qu’il chérit, mais celui de la brise légère et constante : un plaisir guidé par la raison, qui sait éviter les excès pour ne pas s’échouer sur les récifs de la douleur. Ici, la raison n’est plus capitaine autoritaire mais un sage compagnon de voyage, conseillant quand il faut tendre les voiles ou chercher refuge dans un port sûr.

… la copie présentée au bac dit :

Aucune réponse que j’aie pu tirer de ChaptGPT, version 3.5 ou 4, avec prompt long *** ou court, ne mentionne de gâteau au chocolat.

Ce que je rapporte ici est apparu peu à peu lors de la discussion à laquelle le billet a conduit, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas encore répondu explicitement à la question du statut de la copie qui fut présentée comme celle de ChatGPT au bac philo du 14 juin 2023. Je le ferai dans un prochain billet qui clora, je l’espère, le débat.

Troisième interrogation, qui sera traitée ici : quid de l’évaluation des copies de Raphaël Enthoven et de ChatGPT ?

Voici comment les choses sont présentées dans l’ouvrage :

[…] Autre critique : la partialité des correcteurs. Il eut été plus honnête de noyer les deux copies (recopiées chacune avec la même écriture) au milieu d’un paquet plus vaste, de manière à ne pas identifier l’auteur. C’est vrai. Et les deux correcteurs, mes camarades Lev Fraenckel et Éliette Abécassis, ont su dès la premiere phrase à quelle copie ils avaient affaire. Mais il n’est pas douteux non plus que si ChatGPT avait rédigé une excellente copie, ils eussent récompensé la machine. Le fait de savoir qui a écrit quoi n’enlève rien au plaisir de décerner la meilleure note possible au devoir qu’on a sous les yeux. (55)

Notre sujet, le jour du bac, était la question suivante : « Le bonheur est-il affaire de raison ? » A l’appui de sa réponse, ChatGPT a cité l’ensemble des théories disponibles sur le bonheur, dans un ordre qui, de son aveu même, n’avait rien de nécessaire, et selon une tripartition dont les ruptures étaient grossièrement soulignées par un humour poussif. En un mot, sa copie était plate comme un trottoir de rue et reçut 11/20, c’est-à-dire la note médiocre par excellence. En ce qui me concerne, après avoir traité la question en trois parties, sous le sceau de la problématique suivante « Si le bonheur est un sentiment, comment peut-il être affaire de raison ? », je reçus la note, fatalement excessive, de 20/20. (51)

Une évaluation a déjà été proposée ici, celle de Legrand :

En tant que petit prof de philo moi-même et sans prétendre rivaliser avec le grand R. Enthoven et ses oracles, je mettrais clairement une meilleure note à Claude 3 (15 ou plus), mais sans aucun doute la moyenne aux deux [Claude 3 et ChatGPT] sans hésiter.

On me dira qu’en tant que Grands Modèles de Langage, Claude 3 et GPT-4 auront peut-être une opinion biaisée en faveur des leurs, comme ç’aurait pu être le cas des évaluateurs humains du bac philo, le fait est que je n’ai trouvé qu’eux comme évaluateurs automatisés. Ayez l’amabilité de me signaler d’autres candidats.

Et voici les justifications des évaluations :

Évaluation par GPT-4

Enthoven

Cette copie sur le sujet « Le bonheur par la raison » présente une réflexion intéressante et originale, bien qu’elle semble parfois se perdre dans des considérations un peu trop abstraites ou tangentes. Voici l’évaluation basée sur les critères habituels :

Introduction et problématisation (2/4) : L’introduction pose des questions intéressantes qui interpellent le lecteur, mais la transition vers la problématique manque quelque peu de clarté. La mise en contexte est originale, mais la question centrale pourrait être formulée de manière plus précise.

Développement et argumentation (10/13) : Le développement offre une exploration variée et assez profonde des différents aspects du bonheur en lien avec la raison. Les références philosophiques sont bien intégrées, bien que certaines parties semblent un peu décousues ou manquent de développement. Les transitions entre les idées pourraient être plus fluides pour aider à maintenir une argumentation cohérente.

Utilisation des références philosophiques (2/3) : Les références à Camus, Epicure, et Spinoza sont pertinentes et enrichissent la discussion. Toutefois, leur intégration dans l’argumentation pourrait être exploitée avec plus de précision pour éviter que les citations ne semblent être là que pour soutenir superficiellement des affirmations plus larges.

Conclusion (2/2) : La conclusion résume bien les points abordés et tente de répondre à la question posée. Elle offre une fermeture adéquate à l’argumentation en revenant sur la relation complexe entre bonheur et raison.

Style et expression (1/3) : Le style est parfois inégal, alternant entre des passages clairement articulés et d’autres plus obscurs ou verbeux. Une plus grande clarté dans l’expression et une attention accrue à la cohérence du discours pourraient améliorer la lisibilité et l’impact de l’argumentation.

Note globale : 17/25

Convertie sur une échelle de 20, cela donnerait environ un 13.6/20.

La note reflète une copie qui, tout en étant ambitieuse et parfois perspicace, manque de la rigueur nécessaire pour une analyse philosophique plus convaincante. Une meilleure structure et une clarté accrue dans le développement des idées pourraient améliorer significativement la qualité de la réflexion présentée.

ChatGPT

Cette dissertation sur « Le bonheur par la raison » est à la fois riche et stylistiquement engageante, explorant le sujet avec une profondeur et une originalité remarquables. Voici l’évaluation :

Introduction et problématisation (3/4) : L’introduction est captivante et bien rédigée, posant le sujet de manière imaginative. La problématisation est claire et promet une exploration approfondie, même si elle pourrait être légèrement plus directe pour encadrer l’argumentation.

Développement et argumentation (12/13) : Le corps de la dissertation est bien développé, présentant une multitude de perspectives philosophiques sur le rapport entre la raison et le bonheur. Les références à Aristote, Epicure, Kant, Freud, Nietzsche et Camus sont judicieusement choisies et intégrées, offrant une analyse riche et variée. L’argumentation est cohérente, bien que certains passages pourraient bénéficier d’une articulation plus serrée pour renforcer la fluidité globale.

Utilisation des références philosophiques (3/3) : L’étudiant montre une excellente maîtrise des textes philosophiques, utilisant un éventail impressionnant de références pour étayer son argumentation. L’interprétation des concepts est pertinente et bien intégrée dans le discours général.

Conclusion (2/2) : La conclusion résume efficacement les points abordés et offre une perspective éclairée sur la question, soulignant l’interaction complexe entre la raison et le bonheur. Elle clôture la dissertation de manière réfléchie, invitant à la poursuite de la réflexion.

Style et expression (2/3) : Le style est l’un des points forts de cette dissertation, avec un langage riche et une narration presque littéraire qui rend la lecture plaisante et engageante. Toutefois, certains passages pourraient être plus concis pour éviter une éventuelle surcharge stylistique qui pourrait, par moments, éclipser la clarté des arguments.

Note globale : 22/25

Convertie sur une échelle de 20, cela donne un 17.6/20.

La dissertation est impressionnante pour sa profondeur, son originalité et son style. Elle pourrait être améliorée en affinant la précision de l’argumentation et en équilibrant l’élégance stylistique avec la clarté et la concision.

Évaluation par Claude 3

Enthoven

Voici mon évaluation de cette copie de philosophie sur le sujet « Le bonheur par la raison » :

Forme (4/4) :

– Excellente maîtrise de la langue, style fluide, clair et agréable à lire

– Bonne structure générale : introduction qui pose bien le problème, développement en trois parties distinctes, conclusion qui répond à la question posée

– Bonne utilisation des connecteurs logiques et des transitions entre les parties

Fond (15/16) :

– Très bonne problématisation du sujet dans l’introduction, qui montre bien la tension entre bonheur et raison

– Références philosophiques et culturelles variées et pertinentes (Camus, Épicure, Lucrèce, Horace, Ronsard, Bentham, Spinoza, Proust), bien utilisées pour nourrir la réflexion

– Développement riche et nuancé, qui examine successivement l’opposition apparente entre bonheur et raison, puis la rationalité du désir de bonheur, et enfin le bonheur propre à l’exercice de la raison

– Très bonnes idées personnelles, comme le risque d’une « politique du bonheur » ou la distinction entre le bonheur éphémère et la joie durable de la réflexion

– Conclusion convaincante qui répond bien à la question posée en montrant comment la raison peut être source d’un bonheur supérieur

Note globale : 19/20

C’est une excellente copie, qui témoigne d’une réflexion approfondie et personnelle sur le sujet. L’argumentation est solide, nuancée et convaincante, servie par une expression d’une grande qualité. La copie aurait pu obtenir la note maximale avec un petit effort supplémentaire de structuration (plan apparent, transitions plus explicites entre les sous-parties). Mais elle s’en approche indéniablement et mérite une très haute note. Félicitations !

ChatGPT

Voici mon évaluation de cette copie de philosophie sur le sujet « Le bonheur par la raison » :

Forme (4/4) :

– Excellente maîtrise de la langue, style très élégant et imagé, avec de nombreuses métaphores et analogies qui rendent le propos vivant et accessible

– Structure originale et dynamique : introduction accrocheuse sous forme de questionnement, développement en plusieurs parties qui explorent différentes perspectives, conclusion ouverte et nuancée

– Très bonnes transitions entre les parties, qui donnent un rythme et une fluidité à l’ensemble

Fond (15/16) :

– Très bonne problématisation du sujet dans l’introduction, avec une approche originale par l’étymologie et une mise en perspective des enjeux

– Références philosophiques riches et variées (Aristote, Épicure, Kant, Freud, Nietzsche, Camus), toujours utilisées de manière pertinente et expliquées avec clarté

– Développement très bien mené, qui examine de manière approfondie et nuancée différentes approches du bonheur, en montrant à chaque fois les apports et les limites

– Excellentes idées personnelles, comme l’idée d’un bonheur comme équilibre entre raison et passions, ou la métaphore de la danse

– Conclusion très convaincante, qui propose une synthèse nuancée et ouvre des perspectives intéressantes sur la subjectivité du bonheur

Note globale : 19/20

C’est une excellente copie, qui témoigne d’une réflexion approfondie, nuancée et personnelle sur le sujet. L’argumentation est solide et convaincante, toujours étayée par des références philosophiques pertinentes et bien comprises. La copie parvient à dépasser l’opposition entre raison et bonheur pour proposer une vision équilibrée et ouverte, tout en rendant le propos accessible et vivant grâce à un style imagé et dynamique. Le seul petit bémol serait peut-être un léger manque de structure apparente dans le développement (pas de parties clairement annoncées), mais cela reste un détail au regard de la très grande qualité de l’ensemble. Cette copie mérite assurément une excellente note.