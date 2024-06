Illustration par DALL•E de « Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » (Bertolt Brecht)

Chers amis,

C’était attendu, rampant, grandissant, depuis un bon moment : la France rance, de nouveau à visage découvert (37 % ! plus d’un Français sur trois faisant le choix de l’extrême-droite)…

Honte, nausée… même si souffle « un peu partout » le même vent mauvais d’une recrudescence nationaliste et fascisante (même en Espagne, qu’on aurait pu croire vaccinée ! Franco mort en 1975, tout de même pas le Moyen-Age !)

Toujours pensé que la France avait, gardait, ce vieux fond pétainiste (« Travail-Famille-Patrie » + Eglise catholique) – l’Histoire l’a bien montré ; les boucs émissaires étant tout désignés, il resurgit à présent, décomplexé (comme on dit)… malgré les dénégations de Marion la bien-nommée ! et consorts – surtout du côté des médias Bolloré, dont le journalisme de latrines, la propagande éhontée, et hypocrite, de ses porte-voix (CNews et l’infâme sycophante Pascal Praud en tête, avec ses obsessions identitaires et sécuritaires, façon caquetages au Café du commerce – devenu n°1 de « l’information » télévisuelle, drainant un million de fidèles, avec une mauvaise foi éloquente et une démagogie sans scrupule – son antienne « les gens le savent bien ») ne fait que distiller la même idéologie (non-dite) et les mêmes haines, gaver les esprits, depuis des mois, des années : exactement les mêmes thématiques, choix des sujets, rhétorique ultra-réactionnaire, parti-pris, primat de l’opinion vs l’information, « faits divers » tournés en « faits de société », déni de réalités, déni et/ou ignorance de l’Histoire – récemment, concernant tous ces juifs (naguère, A. Einstein ou H. Arendt en tête, comme aujourd’hui) opposés aux suprémacistes sionistes, ultra-orthodoxes (= l’extrême-droite de Nétanyahou), xénophobie ou racisme rampant, climato-scepticisme, voire complotisme, etc. Dans les petites communes de mon Cantal natal (où il y a « un arabe et un black au km carré » ! et encore…), l’extrême-droite grimpe à 45 – 50 % ! – bien la preuve que la Télé Poubelle « fait bien le job » (pour parler trumpiste)…

(selon Mediapart, P. Praud sera d’ailleurs jugé ce mois-ci pour diffamation, après avoir jeté en pâture dans ses émissions des personnes qu’il accuse de vouloir censurer les voix d’extrême-droite, dont il a martelé le nom à moult reprises, et qui depuis sont l’objet d’une avalanche d’insultes et menaces de mort).

Bonne Nuit

Si la lumière a sombré, c’est que nos mains l’avaient désertée.

René Char

