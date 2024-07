[La retranscription de C-Span, et d’autres, rapportent que Trump a dit « Je ne suis pas chrétien ». ABC News l’a rapporté en disant « Je suis chrétien ». – Malcolm ] *



[La retranscription]

Si vous voulez sauver l’Amérique, allez chercher vos amis, votre famille, tout le monde, vous savez, et votez, votez tôt, votez par correspondance, votez le jour de l’élection. Je ne me soucie pas de savoir comment, mais vous devez sortir et voter. Chrétiens, sortez et votez juste encore cette fois-ci, les chrétiens iront voter, mais vous n’aurez plus à le faire. Quatre ans de plus, et vous savez quoi ? Tout sera réglé, tout ira bien. Vous n’aurez plus à voter. Mes magnifiques chrétiens. Je vous aime, les chrétiens. Je ne suis pas chrétien. Je vous aime, sortez, vous devez sortir et voter. Dans quatre ans, vous n’aurez plus à voter, nous aurons réglé le problème si bien que vous n’aurez plus à voter. En conclusion, l’Amérique a toujours été une nation construite et soutenue par des Américains croyants. C’est la foi qui conduisit les pèlerins à traverser l’océan et à s’installer sur ce continent majestueux. C’est la foi en notre créateur qui a conduit les patriotes à défendre leurs libertés et la guerre pour l’indépendance.