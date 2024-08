Illustration par DALL·E à partir du texte

# Les LLM nous projettent dans un monde Post-Gutenberg

Lorsque l’on réfléchit à l’irruption des ordinateurs dans nos vies de tous les jours, on pourrait s’imaginer qu’une rupture absolue est intervenue par rapport au monde d’avant. Or ce n’est pas si simple…

Voici le résultat d’une conversation avec Claude Sonnet sur ce sujet…

## L’invention de l’imprimerie et son impact sur les index

L’imprimerie, inventée par Gutenberg au 15e siècle, a révolutionné la production et la diffusion des livres. Bien que les index aient été créés dans des monastères en France vers le 12e-13e siècle, l’imprimerie a grandement facilité leur constitution et leur utilisation. La standardisation des pages, la reproduction à l’identique des ouvrages, et l’amélioration de la mise en page ont permis de créer des index plus précis et universellement applicables. L’imprimerie a également favorisé l’automatisation partielle de la création d’index, la simplification de leur correction, et le développement de techniques spécialisées pour leur élaboration. Cette évolution a contribué à généraliser l’usage des index, les rendant plus accessibles et utiles pour un large public.

## Des moteurs de recherche aux LLM : continuité et rupture

Les moteurs de recherche, malgré leur complexité technique, peuvent être vus comme une extension numérique des pratiques d’indexation développées il y a des siècles. Ils partagent avec les index traditionnels le principe de base de localisation rapide d’informations spécifiques dans un vaste corpus. Les deux servent d’intermédiaires entre l’utilisateur et l’information, organisent l’information de manière structurée, et fonctionnent largement sur le principe de la correspondance des mots-clés. Cependant, l’émergence des LLM marque potentiellement une rupture avec cette tradition d’indexation, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’interaction avec l’information, plus naturelle et intuitive.

## L’évolution de l’interface homme-machine : vers une interaction naturelle

L’histoire de l’interface homme-machine a connu plusieurs étapes cruciales : de la ligne de commande aux interfaces graphiques, lesquelles ont introduit des métaphores du monde réel (bureau, fichiers) pour faciliter l’interaction, tout en restant ancrées dans des concepts physiques.

Pourtant qui n’a pas perdu des heures à retrouver un document sur sa machine, dont on a oublié le titre ou dont notre mémoire a perdu le contenu exact?

Or, l’utilisation d’un LLM pour gérer l’information rend l’idée même d’un fichier particulier avec un nom spécifique non pas obsolète mais inutile comme moyen de le retrouver. J’ai l’intuition que dans quelques années, on pourra demander à la machine de retrouver tel document écrit sur tel sujet, envoyé à telle personne, sans avoir besoin d’autre chose que le souvenir du sujet sur lequel il portait. Les métaphores de documents, bureaux ou fichiers deviendront inutiles, remplacées par une indexation sémantique, devenue enfin réalité.

Les IA permettent une rupture avec ce réel virtualisé, offrant la possibilité de communiquer avec les machines de manière plus naturelle et conceptuelle. Cette évolution marque un changement de paradigme, passant d’une logique d’utilisation d’outils à une logique de conversation et de collaboration avec la machine.

## Conclusion

Les LLM introduisent une rupture fondamentale dans notre relation avec la technologie et l’information. Contrairement aux innovations précédentes qui ont principalement optimisé et étendu des paradigmes existants, les LLM transforment radicalement la manière dont nous interagissons avec les données et les connaissances. Ils nous font passer d’un modèle de recherche et de récupération d’informations à un modèle de dialogue et de génération de connaissances. Cette transition ouvre la voie à une démocratisation sans précédent de l’accès à l’information complexe, tout en soulevant de nouveaux défis en termes de fiabilité, d’éthique et de compétences critiques. Les LLM ont le potentiel de redéfinir les processus de création, d’apprentissage et de prise de décision, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de l’information et de la cognition humaine assistée par la technologie.

