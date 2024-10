Illustration par DALL·E (+Animé)

L’Ancien Testament : La création

Pendant près de deux millénaires la vision dominante de l’humanité en Occident s’est appuyée sur le récit biblique : Adam et Ève avaient été créés à l’image de Dieu, tandis que la nature était définie par Dieu comme étant spécifiquement mise au service de l’humanité.

L’Ancien Testament affirme ainsi : « [Dieu] dit ensuite : ‘Faisons l’Homme à notre image et à notre ressemblance, et qu’il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre, et à tous les reptiles qui se meuvent sur la terre’. Dieu créa donc l’Homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu, et il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit, et il leur dit : ‘Croissez et multipliez-vous ; remplissez la terre, et vous l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre » (Genèse I 26-28).

L’Homme s’est vu attribuer un statut privilégié par Dieu, tandis qu’une qualité divine : l’esprit, imprègne l’Homme, une dignité refusée à l’ensemble des autres créatures. L’une des conséquences de la domination accordée à l’Homme sur la nature était prévisible : étant définie non pas comme devant être honorée par les humains, mais leur étant assujettie, rien ne s’opposait à ce qu’ils la dévastent en l’exploitant.

Le récit biblique exprimait une vision agressivement anthropocentrique, l’Homme étant situé au-dessus du reste de la nature. Ce récit est resté incontesté durant quinze siècles, il a ensuite fait l’objet d’attaques, de réexamens et de remises en question de plus en plus fréquents au cours des cinq derniers siècles.

Illustration par DALL·E (+US comics)