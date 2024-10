Alors que les LLM (Grands Modèles de Langage) se perfectionnent rapidement, y a-t-il encore une place pour une entreprise comme Pribor.io et son approche bottom-up ? Si oui, avec qui devrait-elle rechercher un partenariat ?

ChatGPT 4o :

Oui, malgré les progrès rapides des LLM, Pribor.io, avec son approche bottom-up et son orientation vers des machines auto-conscientes (SAM), a une position unique à saisir. Votre démarche est alignée sur des préoccupations croissantes du secteur technologique et des utilisateurs finaux : explicabilité, transparence et apprentissage proche de celui des humains. En ciblant ces aspects, Pribor se différencie des LLM « boîtes noires », tout en adressant des besoins de plus en plus présents. Voici comment Pribor pourrait s’insérer dans l’écosystème et avec qui il serait pertinent de coopérer :

1. Partenariats avec des Développeurs d’IA Explicable et Traçable

: Ces entreprises investissent dans l’IA explicable et pourraient bénéficier de votre expertise en apprentissage bottom-up et traçable. Pribor pourrait proposer des solutions complémentaires ou des co-développements pour rendre leurs modèles plus interprétables. L’OpenAI et Anthropic : Avec une approche très orientée vers la sécurité et la transparence, des collaborations avec ces acteurs permettraient de renforcer la crédibilité de Pribor tout en explorant des synergies possibles pour améliorer l’explicabilité et la mémoire évolutive.

2. Collaborations avec les Universités et Instituts de Recherche

: Ces institutions sont à la pointe de la recherche en IA explicable, cognition et apprentissage par réseau associatif. En travaillant avec elles, Pribor pourrait valider des hypothèses et faire évoluer ANELLA grâce à des collaborations qui renforcent votre crédibilité scientifique et permettent l’accès à des fonds de recherche. Partenariats avec des centres spécialisés en IA, neurosciences, et cognition : Pribor pourrait bénéficier des recherches en neurosciences appliquées pour affiner le développement de l’apprentissage associatif et des capacités émergentes de ses SAM.

3. Intégrations dans des Secteurs Stratégiques : Santé, Éducation, Sécurité et Jeux Vidéo

: Pribor pourrait s’associer avec des agences gouvernementales ou de grandes entreprises comme Thales ou Northrop Grumman pour intégrer des SAM dans des environnements nécessitant une haute traçabilité des processus, tels que la gestion des risques et la cybersécurité. Industrie du Jeu Vidéo : Des éditeurs comme Ubisoft et Electronic Arts, qui explorent l’intégration d’IA interactives et réalistes pour des NPC, pourraient trouver en ANELLA un modèle capable de créer des personnages qui apprennent et interagissent de façon autonome et explicable.

4. Initiatives Open Source et Communauté d’IA Responsable

: Des collaborations open source offriraient à Pribor une grande visibilité et pourraient accélérer le développement d’ANELLA en bénéficiant de contributions et de feedback communautaires. Des partenariats avec des organisations comme Hugging Face, qui s’engage pour une IA explicable et accessible, permettraient d’attirer des développeurs et des chercheurs pour enrichir votre modèle. Ethical AI et Responsible AI Consortia : Des groupes tels que le Partnership on AI ou AI4People partagent les objectifs de sécurité et de transparence. Rejoindre ces coalitions renforcerait la légitimité de Pribor et positionnerait ANELLA comme un modèle d’IA éthique et traçable.

5. Programme de financement européen pour la recherche et l’innovation

Horizon Europe et Digital Europe : Ces programmes financent des projets d’innovation technologique en IA explicable et durable. Pribor pourrait obtenir des fonds pour des collaborations technologiques, par exemple en créant des cas d’usage d’ANELLA dans des secteurs clés.

En tirant parti de cette combinaison de partenariats stratégiques, Pribor pourrait positionner ANELLA comme une IA de confiance et éthique, répondant aux enjeux émergents de transparence et de sécurité dans un monde de plus en plus conscient des risques de l’IA.