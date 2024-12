L’autre jour, je me suis fâché sur mon amie Annie Le Brun pour être morte « comme ça », alors qu’on avait déjà prévu de se revoir à la rentrée – et que je pensais à une question précise sur laquelle elle seule pouvait m’éclairer. Quand voilà-t-il pas que quelques jours plus tard me vient sous la plume une tournure de phrase que je n’aurais jamais écrite si je ne l’avais pas un jour lue chez elle. Voilà sans doute comment ça marche, la mort des uns et la survie des autres.

ChatGPT :

Le « Unabomber », de son vrai nom Theodore « Ted » Kaczynski, était un terroriste national américain et un ancien professeur de mathématiques. Entre 1978 et 1995, il a orchestré une campagne nationale d’attentats à la bombe par courrier qui a fait trois morts et 23 blessés. Ses attentats visaient principalement des personnes associées à la technologie moderne et à l’industrialisation, reflétant son opposition profonde au progrès technologique.

Kaczynski était un prodige des mathématiques, inscrit à l’université de Harvard à l’âge de 16 ans. Il a ensuite obtenu un doctorat en mathématiques à l’université du Michigan et a brièvement enseigné à l’université de Californie, à Berkeley. En 1969, il démissionne de son poste universitaire et se retire dans une cabane isolée à Lincoln, dans le Montana, où il vit sans électricité ni eau courante. C’est de cet endroit isolé qu’il a planifié et exécuté sa campagne d’attentats à la bombe.

En 1995, Kaczynski a exigé que son manifeste de 35 000 mots, intitulé « La société industrielle et son avenir », soit publié par les principaux journaux, promettant de cesser ses attaques s’ils obtempéraient. Le manifeste critiquait l’industrialisation et la technologie moderne, estimant qu’elles conduisaient à une perte de la liberté et de la dignité humaines. Le Washington Post a publié le manifeste en septembre 1995, ce qui a conduit le frère de Kaczynski, David, à reconnaître son style d’écriture et à en informer le FBI. Cette information a contribué à l’arrestation de Kaczynski en avril 1996.

En 1998, Kaczynski a plaidé coupable de tous les chefs d’accusation et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a d’abord été détenu à la prison fédérale Supermax de Florence, dans le Colorado, avant d’être transféré au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord, en raison de sa santé déclinante. Le 10 juin 2023, Kaczynski a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à l’âge de 81 ans.

Les actions et les écrits de Kaczynski ont continué à influencer certaines personnes. En décembre 2024, Luigi Mangione a été arrêté dans le cadre de l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Les rapports indiquent que Mangione avait auparavant fait l’éloge du manifeste de Kaczynski, le décrivant comme « prémonitoire » et qualifiant Kaczynski de « révolutionnaire politique ». Cette affaire souligne l’impact durable de l’idéologie de Kaczynski sur certaines personnes.

L’affaire Unabomber reste un exemple significatif de terrorisme intérieur aux États-Unis, mettant en lumière les dangers potentiels des idéologies radicales et les défis à relever pour y faire face.

Annie Le Brun, poétesse et essayiste française née en 1942 et décédée en juillet 2024, était une figure majeure du surréalisme. Elle a écrit la préface de l’édition française du manifeste de Kaczynski, publiée en 1996 sous le titre « Manifeste : l’avenir de la société industrielle ». Dans cette préface, Le Brun analyse la critique de la société industrielle formulée par Kaczynski, soulignant la pertinence de ses arguments sur les dangers de la technologie pour la liberté individuelle. Elle met en lumière la radicalité de sa pensée et la cohérence de sa vision anti-industrielle.

La rencontre intellectuelle entre Kaczynski et Le Brun reflète une convergence de leurs préoccupations concernant l’impact de la technologie sur la société et la liberté humaine. Le Brun, à travers ses écrits, a souvent exploré les thèmes de la subversion poétique et de la critique de la modernité, ce qui résonne avec les idées exprimées par Kaczynski dans son manifeste. Cette association souligne l’importance de la réflexion critique sur le progrès technologique et ses implications pour l’avenir de la société industrielle.