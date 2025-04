Illustration par ChatGPT 4o

Billet invité.

La Chine ne sera pas le maître du monde au sens vulgaire du terme, avec des gouvernements obéissants dans les autres pays, des garnisons chinoises partout dans le monde, un tribut versé en échange de la protection, et reconnaître la supériorité de la ville ensoleillée en haut de la colline.

La Chine a recommencé son rôle de dispensation des principes de gouvernement, la hiérarchie des devoirs réciproques du haut en bas de la société, avec au sommet le gardien du bien commun. « Le bon gouvernement, c’est faire vivre dans l’abondance un peuple nombreux. »

La démocratie telle qu’on l’entend en Occident, la loi produit du choix de la majorité, les dirigeants choisis par une procédure de majorité, la loi supérieure aux pouvoirs (« Etat de droit »), la « concurrence libre et non faussée » dans la production et la distribution des richesses, tout cela est contraire à la raison. Les peuples ont maintenant vu ce que cela produit, combien ils sont opprimés et spoliés par ceux qui invoquent les principes démocratiques ; l’Europe de Maastricht en est la caricature repoussante.

Le spectacle de la prospérité et de la paix que l’empire chinois offre au monde, de nouveau après un moment de faiblesse, va convertir tous les peuples à l’harmonie chinoise. La démonstration des bienfaits économiques est déjà éclatante. La vision de sécurité et de propreté qu’en ramènent tous les touristes et que racontent les étrangers qui y vivent contribue à rendre sans objet la propagande malveillante qui essaie de faire durer l’image de ce qui était presque vrai il y a quarante ans.

Et les écolos illusionnés voient dans l’ordre hiérarchique auquel ils n’ont rien compris le moyen d’imposer enfin leur rêve de sauver le monde par l’anéantissement des richesses et des hommes.

Serons-nous bientôt tous Chinois ? Ou bien les idées chinoises, dissoutes dans les chaudrons des autres civilisations, susciteront-elles de nouvelles tempêtes ?

Il y a un précédent. En 1615 les gens instruits en Europe avaient trouvé dans « De Christiana expeditione apud Sinas » la constatation extatique de Nicolas Trigault : « Le plus instruit est le plus noble » (ce n’est pas la citation littérale, mais un résumé de l’exposé sur la distinction sociale en Chine), et ça avait donné, 174 ans après, (en 1789 pour ceux qui ne souviendraient pas) « Tous les Citoyens …. sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents, » négation de la naissance et de la faveur du roi qui fondaient la société depuis des siècles ; le principe est plus ou moins une dérision dans la réalité, mais tout le monde y croit partout dans le monde, et ceux qui disent qu’ils n’y croient pas sont dénoncés.

Et-ce que le message de la civilisation chinoise, aujourd’hui relayé par le Parti, réussira une nouvelle fois à remodeler le monde ?

