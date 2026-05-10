« Pour quelques miettes de pain » par Kasia Babis est une BD qui m’a été envoyée pour service de presse. Le sous-titre de l’ouvrage lève un peu le mystère du titre : « Passage à l’âge adulte dans la Pologne post-soviétique ». Et on apprend dans l’ouvrage que « Pour quelques miettes de pain » est le titre d’une chanson – mais je n’ai pas pu retrouver où.

Kasia Babis est une YouTubeuse prolifique.

Elle est née à Lublin en 1992 et raconte dans son livre son enfance et son adolescence polonaises dans un style un peu trash dont je vous offre un échantillon ci-dessus.

Ce que j’aimerais savoir, c’est ce que pensent de son livre des lecteurs francophones de sa propre génération. Pour moi, manque l’exotisme. Car grandir dans un monde émergeant à peine de la catastrophe, dominé dans les esprits et la politique par une église catholique encore triomphante, où les jeunes cherchent à créer un syndicat, découvrent les manifs et la baston, craignent la grossesse intempestive, inventent le féminisme, pour moi, c’est ma propre expérience – à la différence près qu’il s’agissait de la Belgique de 1946 au lieu de la Pologne de 1992, et qu’elle est une fille, et que je suis moi, un garçon. À part cela, la gauche à laquelle ils appartiennent est la même, et l’histoire tout entière d’ailleurs est exactement la même – à 46 ans près.

Je me souviens de mon premier voyage en Irlande, en 1977. Nous retrouvions chez les gens, dans l’habitat, l’atmosphère des cartes-postales bretonnes des années 1920, à la seule différence de l’opulence des églises – voilà ce que c’était que d’être de la mauvaise religion. L’Europe c’est fort cela : la même histoire, avec des détails un peu différents ici ou là, mais sinon, surtout des décalages dans le temps.

Kasia Babis : Pour quelques miettes de pain » – Aventuriers d’Ailleurs 2026