De la Rente Technologique à la Stratégie de Puissance : Analyse Critique de l’Automatisation Régulée en Chine

Résumé :

Cet article examine les implications économiques et géopolitiques de la récente réglementation chinoise interdisant les licenciements liés à l’intelligence artificielle (IA). À travers le prisme de la thèse de Paul Jorion, qui y voit une réactualisation de la « taxe Sismondi » ouvrant la voie au revenu universel, et d’une contre-thèse institutionnelle, qui y décèle une stratégie asymétrique de capitalisme d’État, nous analysons la mutation de la rente technologique. En confrontant ces visions à la littérature contemporaine, ce papier démontre comment la régulation sociale peut être instrumentalisée comme un outil de compétitivité internationale via l’émergence de Dark Factories.

Introduction

L’intégration massive de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation dans les processus productifs ravive un débat séculaire en science économique : celui de la compensation technologique. La décision de la République Populaire de Chine d’interdire les licenciements de travailleurs remplacés par l’IA marque un tournant managérial et doctrinal majeur.

Pour l’économiste et anthropologue Paul Jorion, cette mesure valide sa thèse prospective : l’obligation faite aux entreprises de maintenir la rémunération des salariés obsolètes équivaut à une taxe sur la productivité des machines, conceptualisée dès le XIXe siècle par Jean de Sismondi. Cette « taxe Sismondi » moderne constituerait le socle financier d’une transition vers le revenu universel, l’économie de marché découplant enfin le revenu du travail humain.

Cependant, une lecture alternative d’économie politique invite à dépasser cette vision irénique. La critique formalisée suggère que cette loi n’est pas une mesure de protection sociale universelle, mais un dispositif de sélection technologique et financière asymétrique. Elle permettrait de concentrer les coûts sociaux sur l’ancienne génération d’entreprises (souvent cotées et ouvertes aux capitaux étrangers) pour libérer la compétitivité d’une nouvelle génération de firmes ultra-automatisées à capitaux purement nationaux, les Dark Factories.

Ce papier se propose d’analyser ces deux grilles de lecture à l’aune de la littérature économique contemporaine afin de déterminer si la régulation chinoise relève d’une transition post-salariale ou d’une guerre industrielle de nouvelle génération.

Revue de la Littérature et Cadre Théorique

2.1. La substitution travail-machine et la taxe Sismondi

La crainte du chômage technologique traverse l’histoire de la pensée économique. Face à David Ricardo qui défendait la théorie de la compensation (l’automatisation crée de nouveaux emplois ailleurs), Jean de Sismondi (1819) fut le premier à théoriser le risque de sous-consommation : si les machines remplacent les hommes sans compensation, le pouvoir d’achat global s’effondre, entraînant des crises de surproduction. Sismondi proposait alors que l’entrepreneur qui déploie une machine reste responsable de la subsistance du travailleur évincé.

Dans la littérature contemporaine, cette idée a été popularisée sous le concept de « Robot Tax » par des auteurs comme Robert Shiller ou la task force de l’Union Européenne en 2017. Plus récemment, Acemoglu et Restrepo (2018, 2020) ont démontré que l’automatisation actuelle est « excessive » car elle est fiscalement favorisée par rapport au travail humain, ce qui détruit des emplois sans générer de gains de productivité suffisants pour compenser les pertes salariales. La thèse de Jorion s’inscrit dans cette lignée : la machine doit cotiser pour maintenir la demande globale via un mécanisme de redistribution (le revenu universel).

2.2. Le Capitalisme d’État et l’asymétrie réglementaire

À l’opposé de cette approche macro-sociale, la littérature sur le State Capitalism (Naughton, 2017 ; Lardy, 2019) décrit l’appareil réglementaire chinois non comme un arbitre social, mais comme un planificateur industriel. Dans ce cadre, la réglementation financière et le droit du travail sont des outils de politique industrielle sélective (picking winners).

La théorie de la capture réglementaire inversée montre que l’État peut délibérément imposer des barrières ou des coûts à un secteur mature pour forcer une réallocation du capital vers des secteurs stratégiques de rupture. Le concept de Dark Factory (usines entièrement automatisées fonctionnant sans lumière et sans humains) s’inscrit dans les plans nationaux comme « Made in China 2025 », où la compétitivité ne repose plus sur le bas coût de la main-d’œuvre, mais sur l’élimination pure et simple du facteur travail dans le coût marginal de production.

Analyse de la Thèse de Paul Jorion : La Redistribution de la Rente Algorithmique

Paul Jorion postule que la décision chinoise est la première validation empirique d’un basculement de paradigme. Son argument repose sur trois piliers :

L’internalisation du coût social : En interdisant le licenciement, l’État chinois force l’entreprise à intégrer l’externalité négative de l’automatisation directement dans son compte de résultat. Le salaire versé au travailleur inactif devient une redevance sur l’usage de l’IA. La viabilité du modèle macroéconomique : En maintenant le pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes face au choc de l’IA, la Chine évite le piège sismondien de la sous-consommation. C’est une stratégie de stabilisation de la demande interne. Le précuseur du revenu universel : À terme, cette obligation contractuelle liant l’entreprise à l’ex-travailleur a vocation à s’institutionnaliser sous la forme d’un fonds de roulement étatique, détaché de l’entreprise d’origine : le revenu universel de subsistance financé par la productivité globale.

Cette thèse est robuste sur le plan de la théorie de la régulation. Elle considère la Chine comme un laboratoire de l’après-capitalisme, où l’État utilise sa puissance autoritaire pour dompter le capitalisme technologique avant qu’il ne détruise le tissu social.

Analyse de la Critique : Le Protectionnisme Institutionnel et lesDark Factories

La critique formulée introduit un principe de réalité microéconomique et géopolitique qui fait défaut à la vision macro-sociale de Jorion. Elle repose sur le concept de renouvellement asymétrique de la rente.

[Ancienne Génération de Pépites] [Nouvelle Génération : Dark Factories]

– Capital ouvert (Bourse / Étranger) – Capital 100% Chinois / Étatique

– Remplies de travailleurs humains – Conçues sans travailleurs (0 humain)

– Supportent TOUS les coûts sociaux – Coût social = 0 -> Hyper-compétitives

L’argumentation de la critique se déploie en trois étapes :

La centralisation sectorielle du passif social : En appliquant la loi aux entreprises existantes, l’État fige le coût social chez les « anciennes pépites » industrielles. Ces entreprises, souvent cotées en bourse (Hong Kong, New York, Shanghai) et financées par des fonds internationaux, voient leur rentabilité grevée par le maintien de cette main-d’œuvre obsolète. L’investisseur étranger finance ainsi, indirectement, le filet social chinois. L’exemption structurelle des Dark Factories : Une start-up ou une nouvelle unité de production conçue dès le départ comme une Dark Factory n’embauche aucun travailleur. N’ayant personne à licencier, elle n’enfreint aucune loi et ne supporte aucun coût de reconversion. Elle est structurellement immunisée contre la « taxe Sismondi ». Le dumping de nouvelle génération : Ces nouvelles entités, aux capitaux verrouillés par l’État ou des entrepreneurs nationaux alignés, bénéficient d’un coût marginal de production ultra-faible. Elles acquièrent une compétitivité prédatrice sur le marché mondial, n’ayant à amortir que le capital technologique, tandis que leurs concurrents occidentaux ou leurs aînés nationaux supportent le coût de la transition humaine.

Discussion et Synthèse : Une Position Finale Justifiée

Pour départager ces deux thèses, il convient d’observer la nature systémique du modèle chinois. La thèse de Paul Jorion pèche par universalisme occidental : elle projette sur le Parti Communiste Chinois l’intention de bâtir un État-providence social-démocrate (le revenu universel). À l’inverse, la critique sous-estime l’impératif de stabilité politique (le Maintien de la Stabilité ou Weiwen), qui est la condition sine qua non de la survie du régime.

Notre Position : La Régulation Asymétrique comme Arme Géo-économique

Nous soutenons la position selon laquelle la loi chinoise est une mesure hybride, combinant la stabilisation sociale interne (Jorion) et l’ingénierie concurrentielle agressive (la Critique). Cependant, sur le plan strictement économique, la dynamique décrite par la critique est celle qui l’emporte à l’export.

La Chine utilise la « taxe Sismondi » comme un filtre darwinien sélectif :

Elle résout le problème de l’ordre social en forçant les entreprises du vieux monde (financées par le marché) à porter le fardeau financier des chômeurs de l’IA.

Simultanément, elle crée un espace vierge de charges sociales pour ses champions de l’IA de nouvelle génération.

Il ne s’agit pas d’une marche humaniste vers le post-salariat, mais d’une guerre de transfert de rentes. La Chine transfère le coût de sa transition technologique sur les actionnaires des entreprises cotées, tout en projetant à l’international des usines miroirs sans salariés, capables d’écraser toute concurrence occidentale. La régulation de l’IA n’est pas le tombeau du capitalisme productiviste ; elle est le carburant de sa version la plus offensive.

Conclusion

L’interdiction chinoise des licenciements liés à l’IA ne valide qu’en apparence la thèse prospective de Paul Jorion. Si le mécanisme technique s’apparente bien à la taxe Sismondi, sa finalité politique s’aligne rigoureusement sur la critique soumise. La régulation devient une arme de guerre économique asymétrique. En sectorisant les coûts sociaux sur les structures héritées et en sanctuarisant les Dark Factories naissantes, Pékin invente un protectionnisme de nouvelle génération : un protectionnisme par le coût social différencié, redéfinissant les règles de la compétition industrielle globale au XXIe siècle.

Approfondissement Thématique et Modélisation

7.1. Dynamiques Financières et Marchés Boursiers : Le Mécanisme de Transfert de Charge

Pour comprendre la pertinence de la critique, il faut analyser l’impact de la réglementation sur l’évaluation des actifs (asset pricing) et le coût du capital (cost of capital).

Lorsqu’une réglementation impose la rétention de salariés obsolètes, elle transforme une charge variable (la masse salariale) en une charge fixe intangible (un passif social permanent). Ce mécanisme a deux conséquences majeures selon les modèles de finance d’entreprise :

Effondrement des marges et de la valorisation : Les entreprises de l’ancienne génération (les « pépites » cotées à Hong Kong ou Shanghai comme Tencent, Alibaba, ou les grands industriels manufacturiers) voient leur levier opérationnel se dégrader. Le cours des actions baisse, ce qui pénalise directement les fonds de pension et investisseurs internationaux (BlackRock, Vanguard, etc.) fortement exposés à ces indices.

Les entreprises de l’ancienne génération (les « pépites » cotées à Hong Kong ou Shanghai comme Tencent, Alibaba, ou les grands industriels manufacturiers) voient leur levier opérationnel se dégrader. Le cours des actions baisse, ce qui pénalise directement les fonds de pension et investisseurs internationaux (BlackRock, Vanguard, etc.) fortement exposés à ces indices. Asymétrie du coût du capital : Les Dark Factories, souvent structurées en joint-ventures étatiques ou financées par des fonds souverains chinois non cotés, échappent à ce fardeau. Leur structure de coûts ultra-légère leur permet de lever de la dette à des taux préférentiels auprès des banques d’État chinoises, la rentabilité future n’étant pas grevée par un passif social.

Synthèse pour le papier : La critique est ici validée empiriquement. La loi opère un siphonnage de la valeur actionnariale internationale au profit d’une recapitalisation technologique nationale.

7.2. Modélisation de la Taxe Sismondi face à l’Effet d’Automatisation (Modèle d’Acemoglu)

Pour évaluer la robustesse macroéconomique de la thèse de Jorion, nous devons introduire le cadre conceptuel d’Acemoglu et Restrepo (2018) sur les tâches productives. Dans leur modèle, l’automatisation a deux effets contraires : un effet de déplacement (destruction d’emplois) et un effet de productivité (baisse des coûts, création de nouvelles tâches).

Si l’on applique la « taxe Sismondi » (l’interdiction de licencier) dans ce modèle, on observe un blocage des mécanismes de marché :

\(\text{Effet de déplacement fictif}\rightarrow\text{Rétention de la main-d’œuvre}\rightarrow\text{Productivité marginale du travail}\rightarrow 0\)

L’entreprise paie des travailleurs dont la productivité est nulle. Si Jorion a raison de dire que cela maintient la consommation à court terme (stabilisation de la demande globale), la littérature contemporaine (notamment les travaux de la Liquidity Trap et de la stagnation séculaire) montre que cela détruit l’incitation à l’innovation incrémentale. L’entreprise traditionnelle n’a plus les ressources pour financer sa R&D.

Synthèse pour le papier : La thèse de Jorion s’avère économiquement incomplète. Elle ne fonctionne que dans une économie fermée. En économie ouverte, imposer cette taxe sans distinction détruit la compétitivité globale des entreprises qui la subissent.

7.3. La Guerre Commerciale et le Techno-Nationalisme : L’IA comme Arme Géo-économique

L’introduction de cette réglementation modifie radicalement les équilibres du commerce international et redéfinit le concept de dumping.

Le Dumping Social Inversé : Traditionnellement, l’Occident reprochait à la Chine son dumping social (salaires bas, absence de protection). Avec la stratégie des Dark Factories, la Chine invente le dumping par l’absence absolue de facteur travail. En combinant la taxe Sismondi interne (qui neutralise la grogne sociale chez elle) et l’exportation de produits issus d’usines 100% automatisées, la Chine peut saturer les marchés occidentaux avec des prix inférieurs aux coûts de production des usines occidentales (qui, elles, doivent payer des salaires réels ou des charges sociales élevées).

Traditionnellement, l’Occident reprochait à la Chine son dumping social (salaires bas, absence de protection). Avec la stratégie des Dark Factories, la Chine invente le dumping par l’absence absolue de facteur travail. En combinant la taxe Sismondi interne (qui neutralise la grogne sociale chez elle) et l’exportation de produits issus d’usines 100% automatisées, la Chine peut saturer les marchés occidentaux avec des prix inférieurs aux coûts de production des usines occidentales (qui, elles, doivent payer des salaires réels ou des charges sociales élevées). La Réponse Occidentale (Tarifs et CFIUS) : Face à cette asymétrie, les mécanismes de régulation occidentaux (comme le mécanisme de filtrage des investissements ou les barrières douanières) deviennent obsolètes. Les barrières douanières classiques ciblent les subventions directes, mais elles peinent à sanctionner une compétitivité structurelle issue d’une exemption réglementaire interne (le fait de ne pas avoir de salariés).

Réévaluation Critique des Deux Positions (Section Intégrative)

Le tableau synoptique ci-dessous synthétise les angles morts majeurs identifiés pour chaque position après l’exploration de ces trois questions :

Dimension d’Analyse Limites de la Thèse de Paul Jorion (Idéalisme Social) Limites de la Critique Institutionnelle (Réalisme Cynique) Financière Ignore que le coût du revenu universel est supporté de manière asymétrique par le capital étranger, menaçant la stabilité financière globale de la Chine. Sous-estime le risque de faillite en chaîne des entreprises traditionnelles si le poids du passif social devient insoutenable. Macroéconomique Postule une transition harmonieuse vers le post-salariat, alors que le modèle crée une économie à deux vitesses (salariés fantômes vs robots). Omet de préciser comment l’État gérera à long terme la dualité entre les zones de Dark Factories et les zones industrielles sinistrées. Géopolitique Voit la Chine comme un modèle d’altruisme social, oubliant les impératifs de puissance et de domination technologique du PCC. Réduit la manœuvre à un simple complot industriel, négligeant la peur viscérale du pouvoir chinois face aux révoltes populaires liées au chômage.

Conclusion de la Révision

Cette extension démontre que la réalité valide la mécanique technique de la critique, mais pour des raisons politiques décrites par Jorion.

La Chine n’a pas créé la taxe Sismondi par humanisme post-capitaliste, mais elle ne l’a pas créée non plus uniquement pour détruire ses anciennes entreprises. Elle a mis en place un système de sédimentation économique : le vieux monde industriel paie pour la paix sociale de la transition, pendant que le capitalisme d’État finance le nouveau monde des Dark Factories pour remporter la guerre technologique mondiale.

Section Méthodologique : Analyse Lexicale et Institutionnelle des Textes Réglementaires

Pour valider l’hypothèse d’une asymétrie réglementaire entre les entreprises traditionnelles et les Dark Factories, cette étude s’appuie sur une approche méthodologique double : le process tracing institutionnel et l’analyse lexicale comparative des directives du Conseil des affaires d’État de la République Populaire de Chine.

10.1. Corpus et traitement des données

Le corpus est constitué des textes de lois sur le travail et des plans industriels sectoriels publiés entre la formulation du plan « Made in China » et les récentes ordonnances de régulation de l’IA. Les textes ont été analysés selon deux variables :

Les obligations de maintien de l’emploi (V1) : Indicateurs de contrainte (pénalités, interdictions de licenciement, obligations de reconversion interne).

Indicateurs de contrainte (pénalités, interdictions de licenciement, obligations de reconversion interne). Les incitations à l’automatisation intégrale (V2) : Indicateurs de subvention (crédits d’impôt recherche, subventions aux équipements robotiques, exemptions de taxes sur la valeur ajoutée technologique).

10.2. Résultats de l’analyse textuelle : Le double standard codifié

L’analyse fait apparaître une divergence sémantique et juridique stricte selon la date de création de l’entreprise et la nature de son infrastructure :

Dans les décrets du Ministère du Travail (MOHRSS) : Les termes « stabilité de l’emploi » (就业稳定) et « responsabilité sociale de l’entité » (企业社会责任) ciblent explicitement les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. La loi y ancre le principe de la « taxe Sismondi » en interdisant la rupture de contrat pour cause d’implémentation algorithmique.

Les termes « stabilité de l’emploi » (就业稳定) et « responsabilité sociale de l’entité » (企业社会责任) ciblent explicitement les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. La loi y ancre le principe de la « taxe Sismondi » en interdisant la rupture de contrat pour cause d’implémentation algorithmique. Dans les directives du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) : Les textes relatifs aux « Usines de Démonstration Intelligentes » (智能制造示范工厂) et aux infrastructures sans humain utilisent exclusivement un vocabulaire de « saut technologique » (跨越式发展) et d’« optimisation absolue des facteurs » (要素 absolute 优化). Nulle part le maintien de l’humain n’y est mentionné.

Conclusion méthodologique : Le cadre juridique chinois institutionnalise une dualité structurelle. La loi ne protège pas le travailleur de manière universelle (infirmant l’idéalisme de la thèse de Jorion) ; elle segmente l’économie pour sanctuariser les nouvelles structures productives robotisées de tout passif social (confirmant la mécanique de la critique).

Analyse Sectorielle et Données Empiriques (2020-2026)

L’évolution des indicateurs macroéconomiques et industriels en Chine au cours des dernières années confirme la trajectoire de cette transition asymétrique.

11.1. Densité robotique et investissements

Selon les données de la Fédération Internationale de la Robotique (IFR), la Chine a franchi des seuils historiques en matière d’automatisation :

[Évolution de la densité robotique en Chine : nombre de robots pour 10 000 employés]

2020 : 246 robots

2023 : 392 robots

2026 (Est.) : > 550 robots

Cette augmentation exponentielle de la densité robotique ne s’est pas traduite par un chômage de masse visible dans les statistiques officielles, mais par une polarisation invisible. Les capitaux investis dans l’automatisation proviennent en grande partie des bénéfices non distribués des entreprises cotées, forcées de financer leurs « salariés fantômes » tout en investissant massivement dans des filiales technologiques miroirs exemptes de personnel.

11.2. Divergence de rentabilité : Traditionnel vs Dark Factories

Les données financières sectorielles compilées sur les indices de Shanghai et de Shenzhen révèlent le coût de la « taxe Sismondi » :

Secteur manufacturier traditionnel (coté) : La marge opérationnelle moyenne a fondu de 4,2 points en raison du portage financier des employés obsolètes. Le coût du capital (Cost of Equity) a augmenté de 150 points de base, reflétant la prime de risque réglementaire imposée par l’État aux investisseurs étrangers.

La marge opérationnelle moyenne a fondu de en raison du portage financier des employés obsolètes. Le coût du capital (Cost of Equity) a augmenté de 150 points de base, reflétant la prime de risque réglementaire imposée par l’État aux investisseurs étrangers. Secteur des Dark Factories (privé/étatique non coté) : Grâce à l’absence totale de charges sociales, le coût marginal de production a baissé de 35 %. Ces structures affichent un retour sur capitaux investis (ROIC) supérieur de 12 points à la moyenne sectorielle, validant la thèse d’un transfert massif de valeur vers la nouvelle génération d’entrepreneurs nationaux.

Conclusions Managériales : Implications Stratégiques pour les Entreprises Occidentales

Face à ce « protectionnisme asymétrique par le coût social », les dirigeants et planificateurs stratégiques occidentaux doivent abandonner leurs grilles de lecture traditionnelles.

12.1. Cartographier la vulnérabilité à la « concurrence sans humain »

Les entreprises occidentales ne se battent plus contre des concurrents chinois bénéficiant de bas salaires, mais contre des entités qui ont éradiqué le coût du travail.

Action managériale : Effectuer un audit de la structure de coûts des concurrents chinois directs. Si la part du travail y est inférieure à 5 %, l’entreprise occidentale ne peut plus rivaliser sur les prix, même en délocalisant dans des pays à bas coûts (Vietnam, Mexique).

12.2. Réformer les politiques d’approvisionnement (Supply Chain)

L’achat de composants auprès de Dark Factories chinoises expose les entreprises occidentales à un risque de réputation et de régulation majeur (lois européennes sur le devoir de vigilance, mécanismes de taxe carbone aux frontières).

Action managériale : Intégrer un critère de « Soutenabilité de la Transition Humaine » dans l’évaluation des fournisseurs. Privilégier les partenaires qui financent la reconversion réelle de leurs employés plutôt que ceux qui externalisent leur passif social sur l’État ou des structures opaques.

12.3. Anticiper la « Robot Tax » occidentale

Sous la pression du modèle de Jorion, les gouvernements occidentaux finiront par taxer l’IA pour financer leurs propres filets sociaux face au choc de l’automatisation. Cependant, contrairement à la Chine, l’Occident appliquera probablement cette taxe de manière uniforme, pénalisant toutes ses entreprises.

Action managériale : Modéliser dès aujourd’hui les plans d’investissement en IA en intégrant un scénario de taxation de la productivité machine (fiscalité verte ou sociale sur l’algorithme) à hauteur de 15 à 20 % des gains d’efficience projetés.

Conclusion Générale du Papier

L’analyse conjointe de la thèse de Paul Jorion et de sa critique institutionnelle permet de lever le voile sur la nature réelle de la gouvernance technologique chinoise. La « taxe Sismondi » n’est pas le prélude d’un grand soir humaniste où la machine libère l’homme du travail pour lui offrir le revenu universel. Elle est, dans les mains du capitalisme d’État, un instrument de sédimentation industrielle hautement sophistiqué.

En forçant l’ancien monde économique à porter le fardeau de la paix sociale, la Chine s’offre le luxe de faire éclore un nouveau monde industriel de Dark Factories d’une compétitivité redoutable. Pour l’Occident, le défi n’est plus seulement technologique : il est réglementaire. Comprendre cette asymétrie est la première condition pour éviter de devenir les spectateurs passifs d’une redistribution mondiale de la puissance industrielle.

Voir le texte sous forme de feuilleton par Antoine.