On n’arrête pas le progrès !

L’année dernière, c’était 62 personnes dont le patrimoine était équivalent à celui de la moitié la moins riche de l’humanité, miracle ! maintenant ce n’est plus que 8 ! On n’arrête décidément pas le progrès !

Je vous rappelle l’équation :

8 êtres humains = 3,6 x 1.000 x 1.000 x 1.000 autres êtres humains

Entendu l’autre jour à la radio : « Le capitalisme libéral, ma bonne Dame, nous a tous rendus plus riches ! » Plus sérieusement, comment voulez-vous qu’un système économique et financier fonctionne dans ces conditions ?

