Forum de discussion – Une proposition concrète, par Alexis Toulet

Pour faire suite à l’interrogation d’Alexis Contour Que va devenir la communauté du blog ?, voici une proposition concrète pour créer un forum de discussion ouvert, distinct et plus large donc que les seuls « Amis de Paul Jorion ».



OBJECTIF

Créer un forum de débats permettant à la « communauté » rassemblée autour du blog de Paul Jorion de continuer voire de s’agrandir après le « gel » du blog actuel :

– à coût réduit et

– sans trop demander de la part des modérateurs

PROPOSITION

– Utilisation d’un soubassement technique éprouvé

– Coût réduit

– Travail des modérateurs réduit : Aucune modération a priori . La modération est seulement a posteriori, ce qui permet de limiter le travail des (quelques) modérateurs bénévoles tout en garantissant une grande fluidité des commentaires

– En contrepartie, la modération a posteriori est dure et sans appel . Qui enfreint les règles se voit attribuer des points d’avertissement, suivis rapidement s’il y a récidive d’une exclusion temporaire ou définitive. Les points d’avertissement disparaissent au bout de trois mois sans nouvelle incartade

La formule fonctionne, ce forum vieux d’une grosse décennie a dépassé récemment le million de messages, avec plus de 5 000 membres inscrits au total dont sans doute plus d’un millier qui sont actifs. J’ai interrogé le créateur de Air-Défense pour en savoir plus.

RÉPONSES DU CRÉATEUR DE CE FORUM

Moi – J’ai vu que la solution était « Invision », s’agit-il d’une solution payante ou d’un logiciel libre ?

Réponse – Oui c’est une solution payante mais ça doit être dans les 30$ par an et je dois dire que ça tourne plutôt bien (les mises a jours se font sans problèmes a chaque fois)

Moi – Quel est l’ordre de grandeur du coût de l’hébergement ?

Réponse – Ça doit tourner dans les 40€ par mois (un serveur de Base de donnée et un serveur web chez Gandi.net).

Moi – Quel travail initial a été nécessaire pour la première création du forum, avec une configuration « simple et fonctionnelle » ?

Réponse – Ça se monte maintenant assez rapidement. Ça dépend de ton niveau mais tu peux passer quelques heures à ton setup et ensuite c’est histoire d’affiner les configurations. Mais ce n’est pas non plus un énorme travail. Le plus gros du boulot arrive quand il y a quelque chose de sérieux qui foire (un serveur qui a des soucis, une mise à jour qui se passe mal, etc.)

Il a rajouté les précisions suivantes :

« – Invision me parait plutôt une bonne solution, c’est payant mais pas forcement excessif et ça tourne bien. Mon seul reproche c’est que la doc de leur site n’est pas toujours très claire. L’avantage c’est qu’ils offrent différentes options (blogs, site, etc).

– Je conseillerais en général d’éviter d’installer des plugins ou de se lancer dans trop de personnalisation. Par expérience cela peut devenir compliqué lors de grosses mises à jour (…)

– Selon ce que tu comptes faire Discourse ( https://www.discourse.org/ ) me semble intéressant (mais c’est un forum uniquement), je n’ai pas essayé mais c’est une autre manière de présenter un forum de discussion.

– Je suis en train de préparer une migration sur des serveurs chez Scaleway ( https://www.scaleway.com/ ) ils sont pas cher (…) ils ont des serveurs a partir de 3€/m plutôt sympas. Et chez eux tu peux facilement commencer avec un petit serveur et si tu as besoin de quelque chose plus gros tu crée une image de ton serveur et tu la passes sur une machine de plus grosse taille.

– Enfin tout dépend du nombre de visites que tu vas avoir par jour et du contenu (…) Si tu débutes sur un forum vierge ça devrait pas être trop violent niveau ressources et un petit serveur pourrait faire l’affaire. »

CONCLUSION

Pour créer et maintenir un forum de discussion basé sur cette solution et sur la règle de la modération a posteriori, l’effort peut être estimé à :

– Solution logicielle et hébergement = 500 € par an au plus (Invision + hébergement chez Gandi), 60 € par an au moins (Invision + hébergement chez Scaleway avec ajustement du prix à la hausse si le forum grandit beaucoup)

– Mise en place initiale = au plus 1 journée de travail pour celui qui s’y colle

– Modération = Je proposerais 7 bénévoles qui prennent seulement l’engagement de se connecter une heure par semaine (chacun un jour différent) pour visionner les messages des dernières 24 heures et « fusiller » les contrevenants à la charte du bon contributeur (sur laquelle tout inscrit au forum se sera engagé lors de son inscription).

Je suis prêt à être l’un des bénévoles et à apporter une contribution aux frais financiers. La mise en place initiale ça pourrait être éventuellement moi, en revanche vu la nécessité de réserver en pratique une journée je ne pourrai pas m’engager sur un délai plus précis que « avant fin février ».

Qu’en pensez-vous ? Si cette méthode vous paraît intéressante, voyez-vous des améliorations à apporter ? Ou souhaitez-vous proposer quelque chose de différent ?