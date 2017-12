Que va devenir la communauté du blog ? par Alexis Contour

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

C’est donc plus de 410.000 commentaires qui ont été publiés sur « Le blog de Paul Jorion ». Cette statistique ne rend pas tout à fait justice à la ferveur de la communauté. En effet, il y a 5 ans, les billets de blog furent fermés aux commentaires tant la tâche de modération devenait une occupation de plus en plus dévorante pour Julien Alexandre.

Puis il y eut les « Débats du blog de Paul Jorion » : des opérations « flash » qui récoltaient 200 contributions en 2 heures !

Même à la grande époque des blogs (j’en suivais une cinquantaine) je n’ai jamais rien vu de comparable.

La question que je me pose avec nostalgie est : que va devenir la communauté quand le site se transformera en musée le 28 février 2018 ?

La proposition qui me semble le plus naturelle est la suivante : ouvrir un forum de discussion le jour où le blog ferme.

Les forums redeviennent à la mode, signe que les réseaux sociaux n’ont pas tenu leurs promesses en matière d’organisation de discussions civilisées.

Qu’en pensez vous ? Si cette idée vous intéresse, merci de me faire part de vos suggestions dans les commentaires.

