Déclaration de guerre à la voiture, par Cédric Chevalier

Aujourd’hui, c’est décidé, je déclare une guerre totale et à vie au « complexe automobile » et à la voiture.



« Lorsqu’une activité outillée dépasse un seuil défini par l’échelle ad hoc, elle se retourne d’abord contre sa fin, puis menace de destruction le corps social tout entier. » — Ivan Illich, La convivialité

Si le moteur est un bien un outil a priori convivial, la voiture et surtout le « complexe automobile » menace depuis 50 ans de destruction le corps social tout entier. On n’en peut plus douter :

Bruit dans mon jardin, pollution de l’air, dérèglement climatique, stress en vélo dans les villes, stress à pied sur les passages pour piétons, monopole et pillage des budgets publics (autoroutes, voiture de société, sécurité routière), monopole des espaces publics (routes, autoroutes, parkings, garages), mythologie aliénante de la voiture-monture-ma-liberté-sac rée, adoration de la machine et de la technologie inutile, danger pour les enfants des les rues – interdits d’y jouer à jamais, enfermement dans les embouteillages abscons, sédentarité morbide, accaparement des moyens des ménages, consommation des ressources naturelles, gaspillage des précieuses ressources fossiles, consommation ostentatoire (berlines, 4×4 et sportives de luxe), culte de la vitesse (compteurs à 200 km/h), arme sociopathe (BMW), étalement urbain pavillonnaire sans âme, haine du piéton, du cycliste et du bus, promotion de l’incivilité et de la transgression des limites (moteurs puissants et haine du radar), cocon autistique isolant l’homme de la nature et le transformant en chimpanzé agressif, biocide inouï des insectes, des oiseaux, des batraciens et des mammifères, équarrissage des forêts pour les transpercer par des autoroutes, bétonisation de la ville et du village, transformation des places en parkings, corruption de la démocratie nationale et européenne (Volkswagen), débats insensés entre édiles dans les collectivités locales, génocide industriel des enfants des grandes villes du tiers monde (pollution), déjection des déchets automobiles partout dans le monde (décharges et démantèlements par les enfants et les pauvres), aberration thermodynamique, chronophagie de nos précieuses existences, sclérose de nos capacités motrices naturelles, etc. etc.

Je n’aurai de cesse de combattre le complexe automobile, en m’associant avec tout qui mène déjà ce combat ou souhaite le mener.

Tant que le « complexe automobile » ne sera pas mis à genou, suppliant qu’on l’épargne ou qu’on lui aménage une place résiduelle dans notre civilisation, je refuserai les milliers de fausses excuses des politiciens, des experts et des citoyens aliénés, nihilistes, et irrationnels, qui détruisent la beauté de l’existence humaine, le bonheur de nos enfants et du reste du Vivant sur notre planète.