Déclin de l’Occident : La guerre civile au sein du gouvernement de 2 grandes nations

1° Les États-Unis

Le chaos d’hier sur les marchés boursiers, dû aux annonces contradictoires sur la guerre commerciale déclarée à la Chine, en provenance d’une part du ministère des Finances (Steven Mnuchin, le Ministre), et d’autre part, de la Maison-Blanche (Peter Navarro, conseiller du Président).

2° Le Royaume-Uni

Le gouvernement où s’affrontent en un combat de plus en plus meurtrier pro-Brexiteurs et anti-Brexiteurs. À quoi s’ajoute la rue désormais : 100.000 manifestants à la marche de samedi pour un second referendum sur le Brexit, tout ceci dans un contexte de naufrage économique : l’annonce, par exemple, par Airbus, de la suppression probable de plusieurs milliers d’emplois en cas de Brexit, etc.