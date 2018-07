Les Reclusiennes à Sainte-Foy-la-Grande : Debriefing

Le festival des Reclusiennes s’est très bien passé de mon point de vue.

D’abord, je me suis fait des amis ; cela vient toujours en premier, ce n’est pas Élisée Reclus qui me démentirait là-dessus. Ensuite, j’ai reçu le Prix et Franck Cormerais a fait un boulot splendide de mettre en valeur pourquoi j’en étais le digne récipiendaire. C’est Franck aussi qui m’a présenté la personne qui s’est proposée avec enthousiasme de relancer un projet auquel je tiens beaucoup mais en rade malheureusement depuis sept ans ; j’espère que cela pourra se faire. Enfin, chose qui m’a fait tout particulièrement plaisir, deux personnes que je ne connaissais pas encore ont tenu – le visage illuminé – à me citer des passages de Défense et illustration du genre humain. Pourquoi cela me fait-il tout particulièrement plaisir ? parce que pour pouvoir citer, il faut avoir appris par coeur, c’est-à-dire avoir pris un peu de son temps. C’est comme cela que quelque chose devient « culte », n’est-ce pas ? quand on a fait en sorte de s’en resouvenir, nécessairement.