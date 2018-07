Iran : Trump recycle les bonnes idées

Donald J. Trump, le 29 novembre 2011 : « Pour être réélu, Barack Obama déclarera la guerre à l’Iran ».

Ce qu’il n’a pas dit à l’époque, c’est que l’idée lui semblait à ce point judicieuse qu’il aurait envie de l’utiliser lui-même un jour.

Donald J. Trump, le 22 juillet 2018 : « Au Président iranien Rouhani : NE MENACEZ PLUS JAMAIS AU GRAND JAMAIS LES ÉTATS-UNIS OU VOUS SOUFFRIREZ DES CONSÉQUENCES COMME IL Y EN A PEU EUES DANS L’HISTOIRE. NOUS NE SOMMES PLUS UN PAYS QUI TOLÉRERA VOS PAROLES DÉMENTES DE VIOLENCE ET DE MORT. PRENEZ GARDE ! »