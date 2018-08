Genova per noi, Paolo Conte

Genova per noi

Avec ce visage un peu comme ça.

cette expression un peu comme ça.

que nous avons avant d’aller à Gênes.

Et à chaque fois que nous nous demandons

Si cet endroit où nous allons.

Ne l’avalez pas et ne revenez plus.

Pourtant, nous sommes un peu parents.

Parmi ces gens, il y en a.

Ce qui, après tout, est comme nous, sauvage,

Mais quelle peur cette mer sombre nous fait-elle ?

qui se déplace même la nuit et ne reste jamais immobile.

Gênes pour nous

que nous sommes au bas de la campagne.

et nous avons le soleil dans les rares moments carrés.

Et le reste, c’est la pluie qui nous baigne.

Gênes, je disais, est une idée comme les autres.

Ah, la la la la la la la la la la la la la la la la la

Mais ce visage est un peu comme ça.

cette expression un peu comme ça.

que nous avons pendant que nous regardons Gênes.

Et à chaque fois qu’on le sent.

et Circumspect We Move (Circumspect We Move)

un peu errants, nous nous sentons.

Macaia, singe de la lumière et de la folie,

brume, poissons, Afrique, sommeil, nausées, fantasme…..

Et pendant ce temps, à l’ombre de leurs armoires.

garder le linge de maison et la lavande ancienne

retournons à nos orages.

Gênes a les mêmes jours.

Dans une maison de campagne

Avec la pluie qui nous mouille

et les crevettes rouges sont un rêve.

et le soleil est un éclair jaune à la parabrise………

Avec ce visage un peu comme ça.

cette expression un peu comme ça.

que nous avons ceux d’entre nous qui ont vu Gênes…..

