Courrier reçu : À propos de votre vidéo « Le navire sombre de la fière Albion », par Blerim Amidi

Je publie quelquefois ici – avec l’autorisation de son auteur ou de son autrice – des courriers de lecteurs. Celui-ci m’a tout particulièrement fait sourire. Ouvert aux commentaires.

Monsieur Jorion,

Plus je vous lis et plus je regarde vos vidéos, non seulement plus je vous apprécie (dans ce cadre-là seulement, il y a possibilité d’une croissance infinie de quelque chose), mais plus je me rends compte que vous faites partie des rares à mon avis à avoir une véritable carrure d’Homme d’Etat. Au sens véritable et profond du terme, inspirant respect et confiance, transpirant une grande intelligence dans tous les sens du terme mais également une très grande sagesse, ainsi que la bonté, le dévouement et la générosité vis-à-vis des autres, quels qu’ils soient.

Ce n’est pas comme député européen dont on a besoin de vous, mais c’est à la tête d’un état voire de l’UE (quelle tête ?). Là où vous pourriez vraiment faire quelque chose.

Pour accentuer le caractère dramatique de la situation, le temps joue très fortement contre nous.

Bon sang comme il est frustrant d’avoir une solution là sous les yeux et de ne pas pouvoir la mettre en oeuvre.

Je voulais juste vous communiquer ce que vous m’inspiriez comme sentiment.

Avec respect,

Blerim Amidi