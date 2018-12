« Françaises, Français, je ne vous ai pas compris ! » *

Quelques ajustements à l’intérieur du même cadre fossilisé. Aucune tentative même modeste de remise à plat des grandes questions comme le travail ou la concentration de la richesse. Sans parler même d’un quelconque pas en avant pour ce qui touche à l’environnement.

Les Gilets jaunes seront-ils satisfaits et les manifestants pour le climat resteront-ils désormais chez eux ?

Poser la question, c’est y répondre.

P.S. Cela ne va pas nécessairement mieux ailleurs, bien entendu. Demandez ce soir à Mme Theresa May, qui a perdu aujourd’hui son plan A pour le Brexit, sans avoir pour autant un plan B.

* Les grands esprits se rencontrant, Roberto Boulant et moi sommes tombés sur le même titre pour un billet, mais nous ne sommes certainement pas les seuls : la même réflexion a dû venir à beaucoup de monde !

Voici le sien, proposé à l’instant aux Amis du Blog de Paul Jorion :

Les actes :

– Augmentation du Smic de 100€ sans qu’il n’en coûte un seul euro de plus pour l’employeur. Qui va payer ?

– Retour de la désocialisation des heures supplémentaires, du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy qui avait plutôt détruit des emplois (pourquoi embaucher si l’on peut faire travailler plus les gens en poste ?)

– Annulation partielle de la hausse de CSG pour les retraités.

Pour le pipotage :

– Grande réunion avec les corps intermédiaires pour, heu… ? poursuivre le dialogue de sourds…

– Lutter contre les paradis fiscaux ôh, ôh, ôh !

– Prendre en compte le vote blanc, ce qui va effectivement changer immédiatement le quotidien des gens.

En résumé, M. Macron appelle lui-même à l’acte V samedi prochain.

Comme disait M. Cyclopède dans sa minute nécessaire, étonnant non ?